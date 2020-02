Ituano bate Ponte Preta em casa e vence a primeira no Campeonato Paulista

O Ituano recebeu a Ponte Preta nesta segunda-feira e venceu por 1 a 0, em duelo válido pelo encerramento da 6ª rodada do Campeonato Paulista. Com gol de Gabriel Taliari na primeira etapa, o Galo de Itu garantiu sua primeira vitoria no Estadual; já a Ponte, desperdiçou a chance de colar no Santos na briga pela liderança do grupo A.

Os mandantes chegaram aos seis pontos, após uma vitória, três empates e duas derrotas. Mesmo com a melhora, o Ituano segue na lanterna do grupo C, que conta com Inter de Limeira, Mirassol e São Paulo com nove.

A Ponte Preta também tem seis pontos e está na vice-liderança do grupo A. O time campineiro perdeu a chance de encostar no líder Santos, que tem dez. Água Santa e Oeste aparecem abaixo, com cinco e quatro pontos, respectivamente.

O único gol do jogo saiu aos 27 minutos da primeira etapa, em bela jogada de Gabriel Taliari. Breno Lopes dominou na ponta esquerda, encontrou Minho na entrada da área, que dominou e deixou com Taliari. O camisa 9 ajeitou de primeira tirando da marcação e bateu no canto direito rasteiro da meta.

Nos acréscimos do 2º tempo, a Ponte Preta teve seu melhor chance na partida. Roger recebeu em profundidade e saiu na cara do gol, o camisa 9 bateu no centro da meta e Perogari defendeu.

Na próxima rodada, o Ituano recebe o Santos, às 16h30 no sábado. Já a Ponte encara a Ferroviária, em casa, no sábado às 19h.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1X0 PONTE PRETA

Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 17 de fevereiro de 2020. segunda-feira

Horário: 20h (Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Herman Brumel Vani e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Cartões amarelos: Ricardo Silva (Ituano); Wellington Carvalho (Ponto Preta)

Gols:

Ituano: Gabriel Taliari, aos 27 minutos do 1º tempo

ITUANO: Perogari; Pacheco, Ricardo Silva, Suéliton e Breno Lopes; Filipe Soutto (Baralhas), Corrês e Marcos Serrato; Yago, Gabriel Taliari (Luiz Paulo) e Minho (Luizinho).

Técnico: Vinicius Bergantin

PONTE PRETA: Ivan; Apodi, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Bruno Reis e Vinícius Zanocelo (Alisson Safira); Felipe Saraiva (Vander), Bruno Rodrigues (Mateus Anderson) e Roger.

Técnico: Gilson Kleina