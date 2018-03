Galiotte e Andrés Sánchez defendem clássicos com duas torcidas

Palmeiras e Corinthians irão disputar a final do Campeonato Paulista e, nesta quinta-feira, foi realizado congresso técnico na Federação Paulista de futebol. Os presidentes Maurício Galiotte e Andrés Sanchez concederam entrevista coletiva e defenderam que os clássicos devem voltar a ter duas torcidas. Apesar do desejo de ambos, isso não será possível que a final do Paulistão tenha a torcida das duas equipes. A medida do Ministério Público seguirá por todo ano de 2018 e é considerado “irreversível” a curto prazo.

“Para o espetáculo, para a emoção e para a grandeza do futebol, tem que ter duas torcidas. Agora, nós temos de ser responsáveis. A torcida única reduziu demais as ocorrências. Diante deste quadro, nós temos que achar um caminho. Aí dependemos da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública”, declarou o mandatário do Verdão.

“Sou contra uma torcida só. É um assunto que temos de discutir com as autoridades do Estado. Não adianta eu e o Maurício (Galiotte) discutirmos isto agora. Não vamos brigar, nem discutir na véspera do jogo”, completou Andrés Sanchez.

A última vez que uma partida entre grandes de São Paulo contou com duas torcidas foi em abril de 2016. Desde então o Ministério Público passou a obrigar os clássicos a terem apenas uma torcida. A decisão veio após integrantes das organizadas dos dois finalistas entraram em confronto que deixou dezenas de feridos e um morto.

