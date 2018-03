FPF divulga datas de possíveis cenários das semifinais do Paulista

Na tarde desta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgou possíveis datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista. De qualquer maneira, as partidas de ida acontecerão no sábado, às 19h, e no domingo às 16h, já as de volta na terça, às 20h30, e quarta-feira, 21h45, da próxima semana. As datas dependerão do resultado da partida entre Corinthians e Bragantino, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Caso o Bragantino avance no tempo normal, Santos e Palmeiras jogam no sábado e na terça-feira, enquanto São Paulo e o time de Bragança Paulista se enfrentam no domingo e na quarta-feira. Se o Bragantino passar nos pênaltis, Santos e São Paulo jogam no sábado e na terça-feira, já Palmeiras e Bragantino duelam no domingo e na quarta-feira.

No cenário em que o Corinthians avança, a equipe de Fábio Carille teria seu embate contra o São Paulo no domingo e na quarta. Enquanto Palmeiras e Santos jogariam no sábado e na terça.