FPF define Raphael Claus como árbitro do Choque-Rei deste domingo

A Federação Paulista de Futebol definiu a arbitragem para o Choque-Rei deste domingo. Raphael Claus será o responsável por apitar o duelo entre Palmeiras e São Paulo, em Araraquara, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa.

Raphael Claus, que costuma ser o escolhido para apitar jogos de grande porte no Campeonato Paulista, será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Inês Back. Thiago Duarte Peixoto será o quarto árbitro.

Vale lembrar que no Campeonato Paulista não há árbitro de vídeo na primeira fase. A partir das quartas de final o torneio passa a contar com o auxílio da tecnologia para definir os lances que constam na cartilha do VAR.