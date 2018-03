FPF define datas, horários e locais das quartas de final do Paulistão

Foram definidos nesta terça-feira os horários, as datas e os locais dos confrontos válidos pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Palmeiras terá pela frente o Novorizontino. Já o Corinthians pega o Bragantino, que se classificou dramaticamente no saldo de gols, e o destaque ficou por conta do fato de as duas partidas entre as equipes acontecerem na capital paulista. O São Paulo encara o São Caetano, comandado por Pintado, enquanto o Santos tentará chegar à semifinal contra o Botafogo-SP.

O Palmeiras é quem dá o pontapé inicial nas quartas do Paulistão. O Verdão entra em campo no próximo sábado, fora da casa, às 19h (de Brasília), contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Já o confronto de volta entre as duas equipes acontece na terça-feira seguinte, às 20h30 (de Brasília), no Palestra Itália.

Corinthians, São Paulo e Santos começam a luta por uma vaga na semifinal no domingo. O Timão visita o Bragantino, às 11h (de Brasília) no estádio do Pacaembu, ao invés de jogar no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Ambas as equipes tinham o desejo de disputar os dois jogos na capital paulista, fato que beneficia por um lado o Massa Bruta, de olho em uma renda maior nas quartas de final com a venda do mando de campo, e por outro o Timão, que terá o apoio massivo de sua torcida nas duas oportunidades. O duelo de volta será realizado na quarta-feira seguinte, às 21h45, na Arena Corinthians.

Veja também

Confira os árbitros que trabalharão nas quartas de final

Dono da quinta melhor campanha da primeira fase, o São Paulo encara o São Caetano do técnico Pintado no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Anacleto Campanella. O jogo de volta acontece na quinta-feira seguinte, às 21h (de Brasília), no estádio do Morumbi.

O Santos, por sua vez, tinha a ideia de mandar seu jogo como mandante no Pacaembu, porém, disputará a classificação na Baixada Santista. Enfrentando o Botafogo-SP, o Peixe vai a Ribeirão Preto no próximo domingo, às 19h30 (de Brasília), pela partida de ida. Já o confronto de volta acontece na quarta-feira seguinte, mesmo dia do jogo do Corinthians, às 19h30, na Vila Belmiro.

DEFINIDO!

Em Conselho Técnico realizado na sede da FPF com os representantes dos clubes classificados, foram definidas as datas e os horários dos jogos de ida e volta das quartas de final do Paulistão Itaipava!#PaixãoQueNãoSeMede #FPF #EsseÉoMeuJogo #FutebolPaulista pic.twitter.com/QnA4SSyH7n — FPF (@FPF_Oficial) March 13, 2018

*Especial para a Gazeta Esportiva