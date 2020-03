Ferroviária vence o Botafogo-SP pelo Paulistão, mas não ultrapassa o Corinthians

Neste domingo, a Ferroviária recebeu o Botafogo-SP venceu por 1 a 0, em partida válida pela oitava rodada pelo Campeonato Paulista. O resultado, no entanto, não foi suficiente para que a equipe de Araraquara ultrapassasse o Corinthians, o que deixaria o Timão na lanterna do grupo D.

Com a vitória, a Ferroviária chegou aos nove pontos, igualando a pontuação do Corinthians, tal como no número de gols marcados e sofridos. Porém, o Timão recebeu menos cartões amarelos (12) do que o time de Araraquara (13).

Na próxima rodada, a Ferrinha terá pela frente o Palmeiras, fora de casa, no sábado que vem, às 17h. Enquanto isso, o Botafogo estacionou nos cinco pontos, na lanterna do grupo B. O próximo compromisso do time é contra o São Paulo, em casa, no domingo, às 16h.

O gol da Ferroviária saiu aos 30 minutos da segunda etapa. Henan foi lançado por cima pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Hygor, que apenas teve o trabalho de empurrar para as redes.