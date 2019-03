Falta de pontaria é destaque negativo de São Paulo e Palmeiras

O clássico entre São Paulo e Palmeiras ficou no empate sem gols e o principal motivo para o placar em branco foi a falta de inspiração dos times nas finalizações. Segundo dados da Footstats, das 20 finalizações do Choque-Rei, apenas quatro seguiram à direção das metas adversárias.

O São Paulo tentou mais o gol, mas erro mais também. Foram 11 arremates e apenas um na direção do gol, com aproveitamento de 9%. O Palmeiras finalizou nove vezes e três acertaram a meta tricolor.

Entre os jogadores, Pablo foi a peça mais perigosa do São Paulo, com cinco finalizações e apenas uma certa. No Palmeiras, Dudu se destacou, já que acertou no gol adversário os dois chutes que tentou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com