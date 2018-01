Ex-atacante do Santos diz estar em sua melhor forma no Santo André

O atacante Walterson, com passagem pela equipe do Santos em 2016, marcou o gol do Santo André, time que defende, contra o Red Bull, em empate por 1 a 1 no último domingo, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Nesta terça-feira, o ex-atleta do Peixe afirmou que sua experiência em outros clubes de nome no Brasil, como o Atlético Goianiense e o Figueirense, ajudou na construção de seu momento atual, no qual o jogador crê ser o melhor de sua carreira.

“Hoje eu me sinto um atleta muito mais preparado, já passei por grandes clubes e obtive experiência. Hoje eu estou na minha melhor forma física e técnica e espero poder mostrar isso neste Paulistão com o Santo André”, constatou.

No ano retrasado, Walterson foi emprestado ao Santos pelo São Bernardo. Após se destacar no time B do clube da Baixada Santista, o atacante subiu para o elenco principal, onde disputou três partidas pelo Campeonato Brasileiro daquela temporada.

O jogador analisou sua performance diante do Red Bull e projetou as próximas partidas do Ramalhão no Paulistão. Na terceira rodada da competição, o Santo André encara o Ituano, fora de casa, às 19h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira.

“Muito feliz por ter marcado meu primeiro gol, contra o Palmeiras também tive a oportunidade, mas acabei desperdiçando. O importante agora é seguir treinando e ajudar o Santo André a somar vitórias”, afirmou.

“Me sinto muito bem, a equipe joga em muita velocidade e assim criamos excelentes situações de gol. Com o decorrer das rodadas tenho certeza que o jogo vai fluir ainda melhor, pois são atletas de qualidade e com um bom entrosamento ajuda muito”, finalizou.