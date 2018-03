Em jogo seis mil, Santos busca classificação contra o Botafogo-SP na Vila

No 6000º jogo de sua história, o Santos precisa de uma vitória simples contra o Botafogo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, para avançar à semifinal do Campeonato Paulista.

As equipes empataram em 0 a 0 na partida de ida, em Ribeirão Preto. Quem vencer, avança. Um novo empate, com qualquer placa, leva a decisão para os pênaltis.

Para não cair nas quartas mais uma vez – em 2017, foi eliminado pela Ponte Preta -, o Peixe deve repetir uma escalação pela primeira vez na temporada. A tendência é que o técnico Jair Ventura dê sequência para Dodô na lateral esquerda e Jean Mota no meio-campo, com Vecchio no banco de reservas.

Depois de uma postura conservadora em Ribeirão Preto, o Santos se prepara para atacar o Botafogo desde os primeiros minutos. O Peixe espera por um rival defensivo, esperando o contra-ataque.

“A filosofia dele (Jair) é ser time aguerrido, mas que joga para frente. Não há o que falar. Jogamos super para frente e vamos fazer isso amanhã para sair com a classificação”, disse Vitor Bueno, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Azarão, o Botinha também deve repetir a escalação da primeira decisão. Um dos destaque do time, o volante Willian Oliveira pede paciência ao time do interior.

“Deixamos claro que são dois jogos. A gente não precisa ter afobação. Levamos para a Vila, se parar para ver, o Santos também teve um pé atrás conosco. Não víamos o Citadini e o Jean aprofundando, como fizeram no jogo da Libertadores (contra o Nacional). Foi um jogo para conhecer (um ao outro), e os dois cientes que tem dois jogos. Será um jogo aberto, diferente, com os dois buscando a classificação”, analisou Willian.

A decisão não deve ter casa cheia na Vila Belmiro. Até a noite desta terça, menos de quatro mil ingressos foram comercializados. A expectativa é por bem menos de 10 mil pagantes no estádio.

FICHA TÉCNICA

Santos x Botafogo-SP

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 21 de março de 2018, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison; Eduardo Sasha, Léo Cittadini, Jean Mota e Rodrygo; Gabigol

Técnico: Jair Ventura

BOTAFOGO: Tiago Cardoso, Marcos Martins, Naylhor, Plínio e Mascarenhas; Willian Oliveira, Diones, Lucas Taylor, Danielzinho e Dodô; Bruno Moraes

Técnico: Léo Condé