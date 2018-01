Em busca de reabilitação, Santos e Ponte Preta se enfrentam em Campinas

Depois de derrotas em casa por 1 a 0 para Linense e Bragantino, respectivamente, Ponte Preta e Santos buscam a reabilitação no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli.

As equipes estrearam bem. A Ponte venceu o Corinthians, no Pacaembu, por 1 a 0. O Peixe derrotou o Linense, em Lins, por 3 a 0. Na segunda rodada, porém, vieram os tropeços.

A Ponte Preta deve ter duas novidades para enfrentar o Santos: Marciel e Felippe Cardoso devem ganhar as vagas de Marquinhos e Yuri na equipe de Eduardo Baptista. Emprestado pelo alvinegro da Vila até o fim de 2018, Orinho não estará à disposição. As diretorias fizeram um acordo para que o lateral-esquerdo não enfrentasse o time que detém seus direitos econômicos.

O Peixe de Jair Ventura não contará com Lucas Veríssimo (edema na coxa direita), Bruno Henrique (contusão na retina do olho direito) e Renato (com dores na panturrilha). Luiz Felipe, Arthur Gomes e Matheus Jesus são os prováveis substitutos.

Jair cogitou poupar titulares, mas, a princípio, vai com o que tem de melhor em Campinas. O treinador acredita que o time precisa de sequência de partidas para encaixar.

Em 2017, Ponte Preta e Santos se enfrentaram quatro vezes. No Campeonato Paulista, a Macaca eliminou o Peixe nas quartas de final após vitória nos pênaltis no Pacaembu. No Campeonato Brasileiro, foram dois empates: 0 a 0 no primeiro turno, também no Pacaembu, e 1 a 1 em Campinas, no segundo turno.

Vale lembrar que, por determinação do Ministério Público, a partida desta quinta-feira terá torcida única da Ponte Preta em Campinas.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SANTOS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 25 de novembro de 2017, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Vitor Carmona Metestaine

PONTE PRETA: Ivan, Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Jeferson; Marciel, Tiago Real e Léo Artur; Silvinho, Felipe Saraiva e Felippe Cardoso.

Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Romário; Alison, Matheus Jesus e Vecchio; Copete, Arthur Gomes e Rodrigão.

Técnico: Jair Ventura