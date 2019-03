Disputa de São Paulo e Palmeiras por Pato apimenta o Choque-Rei

Chapéu, ou não? O fato é que a disputa de Palmeiras e São Paulo, pela contratação de Alexandre Pato, vencida pelo Tricolor, dias antes da semifinal do Campeonato Paulista entre as duas equipes promete agitar ainda mais o Choque-Rei.

Oficialmente, os dois times dizem que não houve chapéu. O diretor de futebol são-paulino Raí avaliou que vencer a concorrência rival não é motivo para celebração. “É um jogador que vem conversando com a gente há algum tempo, é normal que haja interesse de outros clubes”, avaliou.

Do lado alviverde, a avaliação é de que a ida para o time do Morumbi se tratou de uma simples escolha do atacante, influenciado fortemente pelo pai. Pato, à princípio estaria disposto a abrir mão de uma quantia financeira para assinar com o Verdão, mas nas últimas horas da negociação, preferiu aceitar as cifras tricolores, maiores e com a garantia de um contrato de quatro anos.

Independentemente da visão dos clubes, a realidade é que as torcidas das duas equipes se provocam nas redes sociais com a questão do suposto chapéu tricolor sobre o rival desde o anúncio oficial da contratação de Alexandre Pato. Confira abaixo algumas das provocações:

são paulinos: “pato chegou e os porco vão tremer” nós: pic.twitter.com/NBRSoqnSbu — galo ciborgue 3000 (@Lincoln_M7) 28 de março de 2019

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 18h (de Brasília), no Morumbi, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O duelo de volta acontece no Allianz Parque, no dia 7 de abril, às 16h.