De virada, Inter de Limeira derrota Ponte Preta pelo Paulistão

Pela 4ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, a Inter de Limeira venceu a Ponte Preta por 2 a 1 no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. Com o resultado, a equipe subiu para a segunda colocação do Grupo C, com seis pontos, enquanto a Macaca se manteve no segundo lugar do Grupo A, também com seis pontos.

Logo no começo do primeiro tempo, aos 4 minutos, os visitantes saíram na frente. Após bela triangulação, o lateral Yuri cruzou para Bruno Rodrigues desviar de cabeça e abrir o placar para a Ponte.

Atrás na partida, os donos da casa partiram para cima em busca do gol de empate. A equipe criou chances e foi melhor no jogo, mas não conseguiu colocar a igualdade de volta ao placar.

A Inter continuou pressionando na segunda etapa e empatou aos 11 minutos. Depois de uma bonita troca de passes da equipe, Murilo Rangel recebeu cara a cara com o goleiro, bateu no canto esquerdo e recolocou o time no confronto.

Os mandantes continuaram pressionando e viraram aos 35, novamente com Murilo Rangel. Em uma cobrança de falta, o meia bateu com precisão, a bola fez a curva por fora da barreira e entrou no cantinho do goleiro Rafael Pin, decretando a vitória do clube.

Na próxima rodada, a Inter encara o Corinthians no domingo, às 16 horas (de Brasília). A Ponte Preta recebe o Palmeiras no sábado, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 2 X 1 PONTE PRETA

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira

Data: 3 de fevereiro de 2020, segunda-feira

Horário: 17h (de Brasília)

Arbitragem: Salin Fende Chavez

Auxiliares: Alberto Poletto e Alex Alexandrino

Cartões Amarelos: Córdoba (Inter de Limeira); Henrique Trevisan, Apodi, Bruno Rodrigues (Ponte Preta)

Gols:

Inter de Limeira: Murilo Rangel (aos 11 e 35 minutos do 2º tempo)

Ponte Preta: Bruno Rodrigues (aos 4 minutos do 1º tempo)

INTER DE LIMEIRA: Rafael Pin; Córdoba, João Victor, Bruno Oliveira, Lucas Balardin; Marquinhos (Matheus Neris), Geovane, Murilo Rangel (Airton Moisés); Roger Bernardo (Thomaz), Tcharlles

Técnico: Elano

PONTE PRETA: Ygor; Matheus Alexandre, Cléber Reis, Henrique Trevisan, Yuri; Bruno Reis (Danrley), Dawhan, João Paulo; Apodi (Matheus Anderson), Bruno Rodrigues, Roger (Alisson Safira)

Técnico: Gilson Kleina