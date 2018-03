Corinthians “visita” o Bragantino no primeiro mata-mata do ano

Depois de passar pela primeira fase do Paulista e começar bem no Grupo 7 da Libertadores, somando quatro pontos em seis jogos, o Corinthians “vira a chave” a partir da tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), quando começa o seu primeiro mata-mata. Visitante apenas no papel, o time encara o Bragantino com maioria corintiana no Pacaembu pela partida de ida das quartas de final da competição estadual.

Líder da chave A do torneio, o Alvinegro do Parque São Jorge encara o segundo colocado do grupo, que só se classificou por ter um gol de saldo a mais do que o Ituano, terceiro colocado. Detalhe: o time de Itu levou 3 a 0 do Palmeiras na última rodada da classificação, atuando em casa, praticamente entregando a vaga para a equipe de Bragança Paulista.

Cercada de polêmica após o clube do interior pedir que o seu mando fosse realizado na capital, visando à uma renda maior que ajudasse as finanças até dezembro desde ano, a eliminatória deve contar com muitos torcedores do Timão nas arquibancadas do campo municipal. Nada que, na visão do elenco, facilite a missão.

“Os jogos do Paulista sempre são pegados, vai ser um jogo difícil. O Bragantino, por estar nas quartas, tem qualidade, fez por merecer, e nossa equipe tem que entrar bastante concentrada para fazer um bom jogo, no Pacaembu, para dar tranquilidade para o próximo jogo. Vamos entrar concentrados para conseguir a vitória”, disse o meia Rodriguinho, que espera um adversário bastante defensivo pela frente.

“É o que a gente mais conversa quando joga contra equipes com essa proposta. Manter a posse primeiro para se desgastar menos, rodar bem a bola e não proporcionar o contra-ataque. São coisas que precisamos ter um cuidado para a partida ser da forma que a gente quer”, continuou o armador, de olho em uma vantagem para a volta, agendada para a quinta-feira, em Itaquera.

Do outro lado , o técnico Marcelo Veiga quer uma recuperação rápida da sua equipe após ser eliminado da Copa do Brasil com uma derrota por 3 a 0 para o Vitória, no Barradão, na qual não gostou nem um pouco do que viu. “Deixamos um pouco a nossa característica. Espero mais intensidade no jogo do Corinthians para que possamos surpreender”, disse o treinador, que promoverá a entrada do atacante Matheus Peixoto na equipe.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X CORINTHIANS

Local: estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Data: 18 de abril de 2018, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Anderson Coelho e Vitor Metestaine

BRAGANTINO: Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, William Schuster, Vitinho, Danilo Bueno e Léo Jaime; Matheus Peixoto

Técnico: Marcelo Veiga

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Romero, Rodriguinho e Clayson; Emerson Seik

Técnico: Fábio Carille