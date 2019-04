Corinthians tem histórico positivo em Majestosos apitados por Luiz Flávio de Oliveira

Nesta quarta-feira, foi definido por meio de um sorteio que Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro do primeiro confronto da final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Corinthians, neste domingo, às 16h, no Morumbi. Desde que passou a apitar profissionalmente, o juiz do embate deste final de semana tem quatro Majestosos em seu histórico, com três vitórias para o Timão e uma para o Tricolor.

O único triunfo do São Paulo no qual Luiz Flávio de Oliveira era o árbitro foi justamente no primeiro dos clássicos entre os dois clubes apitado pelo juiz. No dia 9 de março de 2014, o Tricolor venceu o Corinthians por 3 a 2, em partida disputada no Pacaembu.

As três partidas restantes foram de vitórias do Timão. A primeira delas também foi em 2014, pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro Majestoso disputado na Arena. O Corinthians venceu por 3 a 2, com dois pênaltis marcados para o mandante. Na saída de campo, Souza, volante ex-São Paulo, disparou contra a arbitragem.

“O pênalti na ponta não existiu. Faltou o pênalti pra gente também, parabéns pra ele (árbitro) também, conseguiu o que ele queria, a vitória do Corinthians. Mas não pode esquecer que o Corinthians está dos pontos a menos do que a gente”, reclamou o jogador.

Luiz Flávio também foi o árbitro da partida que ficou marcada pela falha de Lucão, no Campeonato Brasileiro de 2016, na qual o Timão saiu vencedor por 2 a 0. Com gols marcados por Lucca e Yago, o jogo terminou sem polêmicas relacionadas à arbitragem.

Por fim, a última partida entre os dois clubes que se enfrentam neste domingo apitada por Luiz Flávio foi o jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista de 2017. Disputado no Morumbi, o confronto terminou com uma vitória do Corinthians por 2 a 0. No primeiro gol, marcado por Jô, o centroavante recebeu em posição duvidosa para finalizar.

