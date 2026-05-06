Corinthians x São Paulo: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Paulistão F

Publicado 06/05/2026 às 20:00

Corinthians e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira em duelo válido pela primeira rodada do Paulistão F. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Fazendinha, em São Paulo.

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo?

  • TV: SporTv

Como chegam as equipes?

O Corinthians vem embalado de uma sequência de quatro vitórias consecutivas. As Brabas lideram o Brasileiro feminino, com 22 pontos. As comandadas de Emily Lima buscam o quinto título do Paulistão F, que isolaria a equipe como maior vencedora do torneio, com cinco conquistas.

Já o São Paulo também vive boa fase. O Tricolor ocupa a vice liderança do Brasileirão feminino, com 20 pontos, justamente atrás do Corinthians. No último jogo, a equipe venceu o Flamengo por 2 a 1. As são paulinas buscam conquistar a competição pela terceira vez.

Ficha técnica

Competição: Paulistão F (primeira rodada)
Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: às 21h30 (de Brasília)
Local: Fazendinha, em São Paulo (SP)

