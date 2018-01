Corinthians encara São Caetano para esquecer derrota na estreia

O Corinthians tentará se recuperar do revés sofrido para a Ponte Petra na estreia do Paulistão neste domingo, quando encara o São Caetano, novamente no Pacaembu, às 19h30 (de Brasília). Para esta partida, o técnico Fábio Carille deverá colocar em campo praticamente o mesmo time que jogou no confronto com a Macaca. Ainda assim, o comandante alvinegro contará com algumas novidades no banco de reservas.

Mateus Vital e Juninho Capixaba foram regularizados na última quinta-feira e já estão à disposição de Carille, que deve promover a estreia do lateral-esquerdo no lugar de Guilherme Romão, escolha do técnico para a primeira partida e que acabou sendo expulso ao receber dois cartões amarelos no duelo da última quarta-feira.

A entrada de Juninho Capixaba deve ser a única alteração de Fábio Carille em relação ao time da estreia. Pelo que a imprensa pôde observar nos treinos desta semana, o treinador alvinegro seguirá com os mesmos atletas entre os 11 iniciais, inclusive, Kazim, que segue sendo criticado por sua falta de gols com a camisa do Timão.

Maior campeão paulista, com 28 conquistas, o Corinthians inicia 2018 com a grande responsabilidade de defender o título. Após vencer a Ponte Preta na decisão do ano passado, o atual campeão brasileiro tentará minimizar a ausência de quem foi sua principal arma ofensiva em 2017, o atacante Jô, e superar os diversos questionamentos que vem surgindo neste mês de janeiro com uma vitória contundente em cima do Azulão.

O São Caetano, por sua vez, não terá vida fácil. Embora seja o mandante da partida, o clube atuará no Pacaembu, palco em que o Corinthians se sente em casa pelo fato de ter atuado durante tantos anos no estádio municipal. De volta à elite do futebol paulista após quatro temporadas, o Azulão de hoje é bem diferente em relação ao time do início deste século, que chegou até a disputar uma final de Libertadores – perdeu a final para o Olimpia, do Paraguai.

Niltinho, um dos atletas do atual elenco do São Caetano, enfrentou o Corinthians duas vezes no ano passado, quando defendia a Chapecoense. O atacante, inclusive, pode ser uma espécie de amuleto para a equipe, já que não saiu derrotado pelo Timão em ambas as oportunidades que jogou contra o clube.

“Não perdi para o Corinthians no ano passado e, por isso, utilizo este retrospecto em prol da minha confiança. Com todo respeito ao Corinthians, sabendo da grandeza que possui, pretendo fazer um ótimo jogo e ajudar o meu time a pontuar”, afirmou Niltinho.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO X CORINTHIANS

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 21 de janeiro de 2018, domingo

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Rogério Pablos Zanardo

SÃO CAETANO: Helton Leite; Pedro, Domingues, Sandoval e Bruno Recife; Régis, Vinícius Kiss e Esley; Rafael Costa, Carlão e Niltinho

Técnico: Luis Carlos Martins.

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim.

Técnico: Fábio Carille