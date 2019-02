Corinthians lembra do Talleres e provoca São Paulo após clássico

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Corinthians não deixou passar a oportunidade de tirar um sarro do São Paulo após a vitória deste domingo em Itaquera. Com uma série de publicações em redes sociais, a equipe do Parque São Jorge usou imagens de talheres (mencionando a eliminação do adversário para o Talleres, da Argentina, na Libertadores) com a hashtag “jantou”.

Além disso, o Timão prolongou suas brincadeiras adaptando alguns cantos populares: “Boi, boi, boi, Boi do Majestoso; Corinthians ganha sempre; Em jogo oficial ou amistoso” ou “Boi, boi, boi; Boi do Piauí; Nóis (sic) ganha em Itaquera; E também no Morumbi” e ainda “Boi, boi, boi Boi do CPF na Nota; O Timão jantou o São Paulo; E o estagiário faz chacota”.

Neste domingo, o Corinthians manteve o tabu de nunca ter perdido para o adversário em sua arena. Além disso, colocou o Tricolor sob o risco de sair da zona de classificação do seu grupo no Paulista