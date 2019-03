Corinthians encara o Oeste de olho no mata-mata do Paulistão

De olho em confirmar a sua vaga no mata-mata, o Corinthians fará seu último jogo como mandante nesta primeira fase do Campeonato Paulista em duelo contra o Oeste, pela 11ª e penúltima rodada do Estadual, no domingo, às 16h (de Brasília). O derradeiro compromisso acontecerá na quarta, longe de casa, contra o Ituano, partida em que os corintianos já esperam estar tranquilos a respeito da vaga nas quartas.

A classificação já não é mais o maior problema, principalmente com a derrota do Bragantino para o Ituano, na sexta-feira, em Bragança Paulista. Fábio Carille agora faz contas de olho na fase de mata-mata. O Timão deve ter a Ferroviária como adversário nas quartas de final, mas a pontuação é determinante para a ordem dos mandos e também para definir os confrontos posteriores.

O time de Araraquara, por exemplo, está dois pontos acima do Timão depois da vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, também na sexta-feira. “A gente vem se cobrando para manter o que temos de bom, foco, concentração, competitividade num nível alto”, disse o atacante Vagner Love, que briga por uma vaga entre os titulares após ser decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na quarta.

“Vai trazer bons frutos. Não podemos jogar um jogo top e depois um muito abaixo. A gente se cobra para nos mantermos em alto nível, manter uma regularidade e consertar erros”, continuou o atacante, relacionado para a partida e possível substituto de Gustagol, ainda fora por causa da entorse no joelho direito.

Com a dúvida entre Love e Boselli no ataque, a certeza fica pelo fato de que Michel Macedo será o lateral direito, já que Fagner terá de cumprir suspensão automática. Pedrinho está à disposição após se recuperar de dores no ombro, mas o Timão deve ter um time mesclado, sem força máxima.

Do outro lado, a partida representa uma decisão para o Oeste, que está fora da zona de classificação, mas segue com com chances reais de classificação em disputa com São Paulo e Ituano. Marciel, Bruno Xavier e Gabriel Vasconcelos, jogadores emprestados do Corinthians, não poderá entrar em campo e são desfalques certos para a equipe do interior.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X OESTE

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 17 de março de 2019, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira

CORINTHIANS: Cássio; Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Carlos; Ralf, Urso e Sornoza; Pedrinho (Love), Boselli e Clayson

Técnico: Fábio Carille

OESTE: Matheus Cavichioli; Tony, Lídio, Maracás e Conrado; Fábio, Betinho e Elvis; Roberto, Bonilha e Mazinho

Técnico: Renan Freitas