Corinthians e Santos fazem clássico preparatório em Itaquera

Corinthians e Santos medem forças pela primeira no ano e ajustam seus últimos detalhes em um clássico neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena, em São Paulo. Será o primeiro jogo com presença de torcida no retorno de Fábio Carille ao Timão e na chegada de Jorge Sampaoli para comandar o time da Vila, ambos há uma semana da estreia no Campeonato Paulista. Mais de 27 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

Pelo lado dos donos da casa, o reencontro com a Fiel será marcado pela provável estreia de nomes como Richard e Ramiro, dois dos sete contratados para essa temporada. Outros reforços também devem entrar em campo, mas no decorrer da partida. A única exceção é o argentino Boselli, que está no México para finalizar algumas pendências pessoais.

“Não consegui jogar o amistoso, mas, para domingo, já estou à disposição, espero começar esse caminho de vitórias”, disse Ramiro, provável novidade entre os titulares com relação ao time que começou o jogo-treino da última quinta-feira, contra o Nacional-SP, no CT Joaquim Grava. Naquela ocasião, o time da Barra Funda derrotou o Timão por 1 a 0.

Além das contratações, também marca presença o centroavante Gustagol, único dos atletas emprestados pelo clube durante a última temporada que deve receber uma nova chance no Alvinegro. Reserva de Roger na quinta-feira, ele deve começar a partida e ter cerca de 60 minuto para mostrar seu futebol. No segundo tempo, a partir dos 15 minutos, todos os atletas devem ser trocados.

Fábio Carille, porém, não terá muitos jogadores importantes para o amistoso. Ralf (dores na coxa direita), Clayson, Sergio Díaz e Pedrinho (dores nos joelhos), Romero (aprimoramento físico), Gabriel e Renê Junior (tratamento no Lab R9), Carlos (Seleção Sub 20) e Jonathas (Opção da comissão técnica) sequer foram relacionados.

Do outro lado, o Santos é uma grande incógnita, não só para o amistoso deste domingo como para toda a temporada. A contratação de Jorge Sampaoli animou os santistas, mas a pouca presença do clube no mercado até aqui traz muita desconfiança e até mesmo irritação por parte do comandante argentino.

Adepto ao mistério e aos treinos fechados, o Sampaoli não deu muitas pistas do que deve promover na Arena Corinthians, em seu primeiro teste no futebol brasileiro. A tendência é que o Peixe comece o clássico com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González, Felippe Cardoso e Bruno Henrique.

Sampaoli quer utilizar todos os relacionados na segunda etapa e Vladimir, Daniel Guedes, Noguera, Kaique Rocha, Alison, Guilherme Nunes, Yuri, Copete, Arthur Gomes, Yuri Alberto e Eduardo Sasha devem ganhar oportunidade.

Cleber Reis, Gabriel Calabres, Kaio Jorge e Rodrigão ficaram fora por opção técnica. Rafael Longuine tem lesão muscular na coxa direita. Bryan Ruiz pediu rescisão contratual amigável e está fora.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SANTOS

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 13 de janeiro de 2019, domingo

Horário: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Assistentes: Marco Antônio de Andrade e Evandro de Melo (ambos de SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Richard e Thiaguinho; Ramiro, Jadson e André Luis; Gustagol

Técnico: Fábio Carille

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González, Bruno Henrique e Felippe Cardoso

Técnico: Jorge Sampaoli