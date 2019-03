Corinthians x Santos expõe duelo entre pragmatismo e ousadia

Adversários históricos, Corinthians e Santos têm mais um encontro marcado. Domingo, às 16h (de Brasília), os alvinegros se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Paulista. Além dos óbvios três pontos, a partida marca também o embate entre estilos distintos de jogo na Arena de Itaquera.

Fábio Carille já disse que não vê nenhuma novidade do trabalho de Jorge Sampaoli, mas fato é que o técnico argentino tem extraído de seu elenco um futebol principalmente mais ousado e vistoso em comparação com o tão eficiente, mas pragmático desempenho do Timão sob o comando de seu atual comandante.

Os números ajudam a comprovar essa ideia. Enquanto o Timão tem apenas cinco vitórias na temporada e um saldo de apenas dois gols, o Peixe vem de nove triunfos, tem apenas um revés até aqui e um saldo impressionante de 21 gols.

Por outro lado, esse mesmo Corinthians é dono de uma eficiência que chama atenção. Entre tropeços e apresentações questionáveis, Carille conseguiu levar o time à vitórias em cima de Palmeiras e São Paulo, além de ter despachado o Racing, virtual campeão argentino, dentro de Avellaneda, na Copa Sul-Americana.

O Santos, em compensação, já amargou uma dura eliminação em 2019. No mesmo torneio continental, o Alvinegro Praiano caiu em casa perante ao minúsculo River Plate do Uruguai e registrou um dos maiores vexames de sua história. Fora isso, na única derrota que sofreu nessa temporada, os comandados de Sampaoli levaram um sonoro 5 a 1 do Ituano.

Agora é aguardar o que os técnicos estão reservando para domingo. A Arena deverá receber aproximadamente 40 mil pessoas. Espera-se um clássico de estilos opostos, mas de uma imprevisibilidade na mesma proporção.