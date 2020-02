Com a volta de titulares, Santos enfrenta o Botafogo-SP para engrenar no Campeonato Paulista

Nesta segunda-feira, o Santos volta a campo pela primeira vez após a derrota para o Corinthians. Na Vila Belmiro, o Peixe enfrenta o Botafogo-SP às 20h, no último jogo da 5ª rodada do Campeonato Paulista. Para o confronto, Jesualdo Ferreira terá a volta de alguns titulares que foram desfalques nos últimos jogos.

Soteldo, Carlos Sánchez e Alison voltam para a equipe titular. O venezuelano e o uruguaio ainda não entraram em campo com a camisa santista em 2020, enquanto o volante perdeu o clássico contra o Timão por uma amigdalite. Os “reforços” podem dar uma nova cara para o time de Jesualdo, que sofreu com desfalques durante as primeiras rodadas do Paulista.

Neste ano, o Santos venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro. O Alvinegro Praiano é o líder do Grupo A do Estadual, mas ainda não convenceu seu torcedor. A partida em casa contra o Botafogo-SP com a volta de importantes jogadores pode ser a oportunidade do Peixe embalar na temporada.

Isso porque o Botafogo-SP é o pior time do atual Campeonato Paulista. A equipe de Ribeirão Preto empatou uma partida e perdeu três na competição, marcando três gols e levando 13. Na última rodada, o Pantera perdeu de 6 a 0 para o Mirassol, em casa.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO-SP

Local: Vila Belmiro

Data: 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Fabrício Porfírio de Moura e Leonardo Tadeu Pedro

SANTOS: Everson, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sánchez; Raniel, Sasha e Soteldo

Técnico: Jesualdo Ferreira

BOTAFOGO-SP: Darley; Sa, Reginaldo, Jordan e Gilson; Didi, Edson Júnior, Jonata Machado e Rafinha; Ronald e Cardoso

Técnico: Wagner Lopes