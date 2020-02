Clássico volta ao Paca: veja retrospecto de Palmeiras e Santos no local

O clássico entre Santos e Palmeiras, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, voltará a ser disputado no Pacaembu, por opção da diretoria alvinegra. No estádio da capital paulista, o retrospecto é de muito equilíbrio entre as duas equipes.

Inicialmente o duelo seria disputado na Vila Belmiro, mas os dirigentes santistas decidiram trazê-lo para o Paca. As contas dos dois clubes divergem quanto aos resultados neste estádio, mas o equilíbrio se mantém.

Pelas contas do Santos, são 82 partidas disputadas no Paulo Machado de Carvalho, com 30 vitórias do Peixe, 25 empates e 27 vitórias do Palmeiras. O Alvinegro Praiano também leva vantagem no número de gols marcados, com 138 gols contra 133 da equipe rival.

Já pelas contas do Palmeiras, o clássico no Pacaembu é ainda mais equilibrado com 30 vitórias para cada lado e 25 empates em 85 duelos disputados. O Peixe, entretanto, continua à frente no número de gols com os mesmos 138 contra 136 do Verdão.

O jogo mais recente entre as equipes no estádio aconteceu no ano passado, com uma goleada avassaladora do Palmeiras. Com gols de Gustavo Gómez, Deyverson, Raphael Veiga e Hyoran o time então comandado por Luiz Felipe Scolari venceu por 4 a 0.

As equipes voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h, pelo Paulistão. O Verdão é o segundo do Grupo B com 16 pontos, enquanto o Santos figura na liderança do Grupo A com 11.