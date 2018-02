Carille retoma esquema campeão e aposta em soluções de 2017

O técnico Fábio Carille não sofria duas derrotas consecutivas no comando do Corinthians desde outubro do ano passado, quando foi batido por Botafogo e Ponte Preta, no Campeonato Brasileiro, e via o arquirrival Palmeiras se aproximar do líder da competição. Alguns meses depois, revivendo a série de reveses, sem a mesma gravidade, ele procurou uma solução idêntica à daquela ocasião.

Preocupado com a possibilidade de o seu time estar “manjado”, ele promoveu as saídas de Maycon e Jadson para colocar Camacho e Clayson entre os titulares, uma troca dupla que lhe rendeu quatro vitórias consecutivas, uma delas justamente no clássico contra os alviverdes, e o consequente título da competição nacional.

Foi justamente essa a dupla testada pelo treinador no último sábado e que deve ser confirmada no trabalho deste domingo, o último antes do confronto frente ao Red Bull, pela oitava rodada do Paulista, nesta segunda-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas, oportunidade para o time se recuperar antes de uma dura sequência envolvendo outro Derby, a estreia na Libertadores e o clássico contra o Santos, na Vila.

Clayson é até apontado como dúvida por ter deixado o treino de sábado com dores na coxa esquerda, mas pessoas do clube asseguram que o atleta se sentia bem pouco tempo depois da atividade. Ele fará um teste físico pouco antes do treinamento para confirmar sua condição e voltar a formar um trio ofensivo com Romero e Rodriguinho.

Mais atrás, Camacho, que entrara em 2017 para dar mais posse de bola ao time, dessa vez é acionado para dar mais segurança defensiva. Apontado como um dos melhores neste início de ano, Jadson caiu de produção contra Santo André e São Bento, na avaliação da comissão técnica, e terá de ver do banco de reservas as novidades.

Veja a sequência de jogos do Timão após o duelo desta segunda:

x Palmeiras, em casa, no dia 24

x Millonarios-COL, em Bogotá, no dia 28

x Santos, na Vila, no dia 4 de março