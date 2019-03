Botafogo-SP arranca empate contra o Mirassol e respira contra a degola

O Botafogo-SP está vivo na luta contra o rebaixamento do Campeonato Paulista. Neste domingo, jogando no estádio José Maria de Campos Maia, o Pantera arrancou empate em 1 a 1 contra o Mirassol. Com presença maciça do Fogão, mesmo fora de casa, o time foi valente, e por pouco não venceu nos minutos finais.

Com o resultado, o Mirassol está em último lugar do Grupo C do Paulistão, com 10 pontos. O Fogão, soma oito e é o lanterna do Grupo D. Para escapar do rebaixamento, a equipe de Ribeirão precisa bater o Santos na última rodada.

Na última rodada da fase de classificação do Paulistão, o time de Ribeirão Preto receberá o Peixe, no estádio Santa Cruz. O Mirassol pega o Oeste, em Barueri.

O jogo – Em clima de decisão, o Mirassol partiu para cima desde os primeiros minutos e assustou logo de cara. Alex Ruan bateu firme, mas Darley, bem posicionado, pegou firme. Mantendo a pressão, os donos da casa saíram na frente aos seis minutos. Alex Ruan fez cruzamento perfeito, na cabeça de Wilson, que testou firme e abriu o marcador.

Precisando desesperadamente da vitória, o Fogão foi com tudo para cima do adversário. Aos 19 minutos, Bruno José cabeceou muito bem, mas o goleiro Matheus Jesus operou um milagre, espalmando a bola, que ainda tocou no travessão antes de ir para escanteio.

Superior, os donos da casa por pouco não ampliaram. Wilson desceu pela esquerda e cruzou. A bola fez uma curva e acerou a trave de Darley. O Mirassol, sofreu com uma das máximas do futebol, quem não faz toma: Naylhor subiu muito após escanteio e deixou tudo igual ao final do primeiro tempo.

O segundo tempo foi com as duas equipes chegando com perigo. No entanto, a partida era mais tensa do que jogada. O Botafogo, optava por segurar o empate, que não era de todo ruim, pois o mantinha próximo de escapar.

Aos 36 minutos, o Pantera teve a chance de ouro. Depois de grande jogada de Erick, Rafael Costa apareceu na pequena área para completar para o gol. Matheus Anjos operou um milagre e salvou o Mirassol. Nos últimos instantes, o time de Ribeirão Preto pressionou em busca do gol da vitória, mas acabou ficando no 1 a 1.