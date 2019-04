Arena Corinthians anuncia show de Jorge Aragão em camarote para decisão

A união do samba com o futebol sempre é vista de forma positiva pelos torcedores. Por isso, a Arena Corinthians terá um show especial com Jorge Aragão para a final do Campeonato Paulista, no domingo, entre a equipe de Parque São Jorge e o São Paulo.

O evento será na área dos camarotes festa (Fiel Torcedor) do estádio. O preço é, entretanto, bem salgado. Para a região do terraço, o torcedor irá pagar R$ 750. Aqueles que querem o conforto de uma mesa, o ingresso aumenta para R$ 900.

Além do show de Jorge Aragão e do jogo, aquele que adquirir o ingresso terá à disposição churrasco e chope até a abertura dos portões para os outros torcedores.

Corinthians e São Paulo jogam no próximo domingo a partir das 16 horas para definir o campeão paulista. O vencedor do jogo garante a taça. Se houver um novo empate, como na partida do Morumbi, a decisão vai para os pênaltis.