Alinhados, grandes de São Paulo aguardam decisão de Doria por volta

Com o futebol paralisado desde março por conta da pandemia de covid-19, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo adotam cautela ao tratar da retomada das atividades. O alinhamento entre os grandes clubes do estado, à espera de uma decisão do governador João Doria, foi reforçado em videoconferência realizada nesta terça-feira.

Os clubes foram representados por Maurício Galiotte (Palmeiras), Andrés Sanchez (Corinthians), José Carlos Peres (Santos) e Carlos Augusto de Barros e Silva (São Paulo) e a Federação Paulista de Futebol (FPF), por Reinaldo Carneiro Bastos. A reunião foi noticiada pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Antes de trabalhar com eventuais datas de retorno aos trabalhos, os clubes aguardam por uma posição de João Doria. Com o atual período de isolamento social previsto até 31 de maio, o governador se pronunciará sobre o assunto nos próximos dias e já sinalizou a ideia de promover o que chamou de “quarentena inteligente”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Dentro do novo sistema, as medidas de isolamento social seriam definidas de acordo com as condições de cada região. Segundo números divulgados nesta terça-feira, foram 6.423 mortes e 86.017 pessoas com diagnóstico de covid-19 no estado – a taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para a doença é de 74,5%.

Os grandes clubes do estado planejam submeter seus elencos aos testes para covid-19 no mesmo dia. Anteriormente, as agremiações afiliadas à Federação Paulista de Futebol (FPF) já haviam definido um acordo para retomar os treinamentos de maneira conjunta e apenas com aval das autoridades sanitárias.