São Paulo/Barueri vira sobre o Osasco e conquista o Paulista Feminino de Vôlei

O São Paulo/Barueri é campeão do Paulista feminino de vôlei. Depois do triunfo por 3 a 0 na cidade de Barueri, pelo jogo de ida, a equipe tricolor foi ao Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), e conquistou uma grande vitória de virada por 3 sets a 2 (22/25, 20/25, 26/24, 25/22 e 15/11), garantindo o título inédito da competição.

Com o resultado, a equipe do São Paulo/Barueri vence o torneio estadual pela primeira vez em sua história. O grande destaque do confronto foi a oposto Lorenne, que liderou ofensivamente as campeãs. Pelo lado do Osasco, a ponteira Jaqueline teve uma boa atuação.

O time comandado por José Roberto Guimarães viu o troféu ser ameaçado nos primeiros sets, já que as donas da casa saíram vencendo por 2 a 0. Contudo, as visitantes não se abateram, voltaram para a partida e recuperaram o placar, fechando o jogo no tie-break.

O jogo

O primeiro set da partida foi marcado por grande atuação de Jaqueline. Em jogo quase perfeito da ponteira, o Osasco-Audax saiu na frente. Em vantagem, a equipe da casa passou a dominar a partida, chegando a abrir dez pontos de diferença. Com a bicampeã olímpica inspirada, o placar foi para 2 a 0.

Mesmo atrás, o São Paulo/Barueri não abriu mão da disputa e correu atrás do prejuízo. O time tricolor conseguiu se recuperar e venceu o terceiro set. Então, as comandadas de José Roberto Guimarães mantiveram o embalo para vencer mais uma parcial e empatar a partida, levando para o tie-break.

No set decisivo, os dois times disputaram ponto a ponto, em confronto muito equilibrado. Porém, as tricolores souberam se impor na reta final e acabaram com o jogo, sacramentando a vitória e assegurando a conquista do troféu.

Sesc-RJ vence Flamengo e conquista 15º título carioca

No Rio de Janeiro, Sesc-RJ e Flamengo fizeram a final do Campeonato Carioca de vôlei feminino, disputada na quadra do Tijuca Tênis Clube. E o time comandado por Bernardinho foi arrasador, conquistando a vitória por 3 sets a 0 (25/11, 25/22 e 25/22). Juciely e Fabíola foram os nomes da partida.

O título estadual é o terceiro consecutivo do Sesc-RJ. Ao todo, a equipe venceu a competição em 15 oportunidades, sendo a segunda maior campeã do Carioca. O Fluminense, com 28 troféus, ocupa a primeira posição.