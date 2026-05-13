Com Maracanã, NFL divulga partidas internacionais para a temporada 2026/27

Nesta quarta-feira, a National Football League (NFL) divulgou o calendário de partidas internacionais da temporada 2026/2027. A liga estadunidense terá nove partidas disputadas fora dos Estados Unidos, o maior número desde o início do processo de internacionalização da marca.
O Brasil está presente na lista. No dia 27 de setembro, a partir das 17h (de Brasília), Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentarão no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ao todo, serão oito estádios e sete países visitados.
NFL em São Paulo
A NFL já realizou dois jogos no Brasil, ambos na Neo Química Arena, em São Paulo, nas duas últimas temporadas. Com recordes de público e alta procura, a liga decidiu manter partidas em território brasileiro.
Em 2024, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers, e, em 2025, foi a vez do Los Angeles Chargers derrotar o Kansas City Chiefs na casa do Corinthians.
Jogos internacionais desta temporada:
- 10/09 - San Francisco 49ers x Los Angeles Rams - Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, Austrália
- 27/09 - Baltimore Ravens x Dallas Cowboys - Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil
- 04/10 - Indianapolis Colts x Washington Commanders - Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, Inglaterra
- 11/10 - Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars - Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, Inglaterra
- 18/10 - Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars - Wembley Stadium, em Londres, Inglaterra
- 25/10 - Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints - Stade de France, em Paris, França
- 08/11 - Cincinnati Bengals x Atlanta Falcons - Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha
- 15/11 - New England Patriots x Detroit Lions, Allianz Arena, em Munique, Alemanha
- 22/11 - Minnesota Vikings x San Francisco 49ers - Estádio Banorte, na Cidade do México, México