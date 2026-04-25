NFL anuncia adversário do Dallas Cowboys para jogo no Maracanã

A NFL, principal liga de futebol americano do mundo, confirmou nesta sexta-feira que o Baltimore Ravens será o adversário do Dallas Cowboys no jogo que será realizado no Maracanã, no dia 27 de setembro, a partir das 17h25 (de Brasília).
Anteriormente anunciados, os Cowboys, da NFC Leste, farão um duelo entre conferências com os Ravens, da AFC Norte.
"É uma honra sermos escolhidos para sediar o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro, Brasil. A expansão internacional do nosso esporte tem sido notável. A América do Sul abriga alguns dos torcedores mais apaixonados do mundo, incluindo a nossa torcida dos Ravens no Brasil", disse Steve Bisciotti, proprietário do Baltimore Ravens, em comunicado oficial.
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Primeira vez no Rio
Após a realização de duas partidas na Neo Química Arena, em São Paulo, a NFL fará pela primeira vez, um jogo no Rio de Janeiro, no lendário Maracanã. A partida de 2026 representará um dos três jogos da liga que serão realizados no Rio, nos próximos cinco anos.