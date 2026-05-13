Spurs batem Timberwolves e ficam a uma vitória da final da Conferência Oeste na NBA

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: RONALD CORTES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 00:28 • Atualizado 13/05/2026 às 00:42

Se redimindo após sua expulsão no jogo anterior, Victor Wembanyama liderou o San Antonio Spurs a uma vitória por 126 a 97 sobre o Minnesota Timberwolves na terça-feira, devolvendo a liderança às semifinais da Conferência Oeste da NBA.

Situação da série

Os Spurs lideram a série melhor de sete por 3 a 2 e terão sua primeira oportunidade de avançar para as finais da Conferência Oeste na sexta-feira. Se o Minnesota vencer, a série será decidida em um decisivo Jogo 7 no domingo.

Wemby decisivo

Victor Wembanyama teve uma grande atuação nesta terça, com 27 pontos, 17 rebotes, 5 assistências e 3 tocos.

O fenômeno francês entrou em quadra em San Antonio extremamente motivado após sua expulsão precoce no Jogo 4 no domingo, por uma cotovelada no queixo de Naz Reid depois de pegar um rebote no início do segundo quarto.

O pivô não recebeu nenhuma suspensão da NBA após a partida, que o San Antonio acabou perdendo.

No jogo cinco, o gigante de 2,24 metros fez um retorno dominante às quadras, marcando 18 pontos apenas no primeiro quarto.

O Minnesota Timberwolves tentou reagir em vários momentos, liderado por Anthony Edwards, que marcou 20 pontos, mas o time da casa se manteve firme para evitar problemas no final da partida.

Em sua primeira participação nos playoffs, em uma carreira promissora, Wembanyama colocou o Spurs a apenas um passo de sua primeira final de conferência desde 2017.

O Oklahoma City Thunder, cabeça de chave número 1, os aguarda lá após uma vitória por 4 a 0 sobre o Los Angeles Lakers na segunda-feira.

Com conteúdo da AFP*

