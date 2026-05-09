Wembanyama lidera Spurs sobre Timberwolves enquanto Knicks vencem os Sixers

Um dominante Victor Wembanyama comandou o San Antonio Spurs na vitória por 115 a 108 sobre Minnesota e abriu 2 a 1 na série dos playoffs da NBA na sexta-feira, enquanto o embalado New York Knicks voltou a derrotar Philadelphia e abriu 3 a 0.

Uma ameaça defensiva durante toda a noite, o astro francês Wembanyama tirou das mãos dos Timberwolves um jogo apertado, tenso e físico com um impressionante quarto período ofensivo, incluindo 16 pontos.

O prodígio de 2,24 m, disputando sua primeira pós-temporada da NBA, terminou a noite em Minneapolis com 39 pontos, além de 15 rebotes e cinco tocos.

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“Eu fui feito para isso. Amo isso mais do que qualquer outra coisa”, disse Wembanyama.

Ele acrescentou: “Temos talento. Temos profundidade. Não temos experiência, mas não ligamos para isso... Podemos chegar ao topo se jogarmos como hoje de forma consistente.”

Minnesota contou com o retorno do próprio talismã, Anthony Edwards, ao quinteto titular.

Edwards brilhou na surpreendente vitória dos Timberwolves no jogo um, mas, ainda se recuperando de uma lesão no joelho, havia conseguido apenas 12 pontos vindo do banco na surra sofrida no jogo dois.

Ele voltou imediatamente à grande forma, jogando um basquete agressivo, mas paciente, para terminar com 32 pontos, 14 rebotes e seis assistências — mas no fim não foi suficiente.

playoff career high night for @wemby 👽 pic.twitter.com/SyIddLgBJT — San Antonio Spurs (@spurs) May 9, 2026

Os Timberwolves começaram muito mal, errando suas primeiras 12 tentativas de arremesso de quadra.

Wembanyama brilhou defensivamente, com dois grandes tocos logo no início dando o tom da partida e forçando Minnesota a pontuar de fora do garrafão. Os Timberwolves reagiram, e o jogo foi para o intervalo empatado em 51 a 51.

As superestrelas Edwards e Wembanyama dominaram a pontuação do primeiro tempo, com 19 e 16 pontos respectivamente, enquanto todos os demais jogadores juntos mal acertavam 30% dos arremessos.

Após o intervalo, o jogo ficou mais nervoso. Enquanto Jaden McDaniels e Dylan Harper disputavam uma bola, a cabeça de Harper, ao cair, colidiu com o joelho de McDaniels.

Momentos depois, McDaniels e Stephon Castle se empurraram, envolvendo vários jogadores dos dois lados em uma confusão.

Mas Wembanyama manteve a calma e terminou forte, convertendo duas bolas de três de longa distância para selar a vitória. “Grandeza”, disse o companheiro De’Aaron Fox sobre a atuação de Wembanyama.

“Os times vão entrar em quadra tentando jogar fisicamente contra ele. Ele supera isso, não reclama, sabe o que vai enfrentar”, acrescentou. “Ele entra em quadra e produz.”

Knicks na frente

Jalen Brunson voltou a ser destaque enquanto o embalado Knicks derrotou o Philadelphia 76ers por 108 a 94 e ficou a uma vitória das finais da Conferência Leste da NBA.

Foi a sexta vitória consecutiva dos Knicks, que não perdem desde a reação após estarem perdendo por 2 a 1 na série de primeira rodada contra Atlanta.

Depois de conduzir New York à vitória em um tenso jogo dois, Brunson mostrou tranquilidade ao anotar 33 pontos e distribuir nove assistências.

Ele contou com fortes atuações defensivas, incluindo 23 rebotes somados por Karl-Anthony Towns e Josh Hart, colocando os Knicks em vantagem de 3 a 0 na série melhor de sete.

Nenhum time jamais conseguiu virar uma série melhor de sete da NBA após estar perdendo por 3 a 0.

Jogando diante de uma torcida barulhenta em casa pela primeira vez nesta série, os Sixers começaram com muita energia desde o salto inicial.

Jalen Brunson continues his hot streak against the Sixers! Brunson was unstoppable once again dropping 33 PTS, (9 in Q4) with 9 AST & 5 REB to help the Knicks take a 3-0 series lead 🙌 Game 4: Sunday, 3:30 PM ET, on ABC pic.twitter.com/UJ8Pj4euL9 — NBA (@NBA) May 9, 2026

Paul George, de Philadelphia, marcou 15 pontos apenas no primeiro quarto, enquanto sua equipe abriu 12 pontos de vantagem sobre os Knicks, que não contavam com o lesionado OG Anunoby.

Mas os Knicks reagiram imediatamente, apertando a defesa e marcando 33 pontos com 57% de aproveitamento nos arremessos em um brilhante segundo quarto, indo para o intervalo na frente.

Towns e Joel Embiid, de volta à equipe, protagonizaram um duelo físico intenso, com cada um cometendo três faltas antes do intervalo, em algo que às vezes parecia uma luta de wrestling.

Os Sixers chegaram a reduzir a diferença para apenas dois pontos no fim do terceiro quarto, antes de errarem seis arremessos consecutivos, incluindo alguns airballs horríveis.

Impulsionados por mais uma atuação decisiva de Brunson no fim, os Knicks dispararam no último quarto, e os Sixers perderam as esperanças.

Por AFP