Wembanyama é liberado para jogar pelos Spurs após concussão

O pivô francês Victor Wembanyama recebeu liberação médica para jogar pelo San Antonio Spurs neste domingo, pelo Jogo 4 de sua série dos playoffs da NBA, em Portland, conforme anunciou a equipe texana menos de uma hora antes do início da partida.
Após conduzir os Spurs à segunda melhor campanha da Conferência Oeste ao término da temporada regular, Wembanyama conquistou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano e segue na disputa pelo prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da liga norte-americana de basquete.
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*AFP