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Wembanyama é liberado para jogar pelos Spurs após concussão

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Foto por SOOBUM IM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 26/04/2026 às 17:17

O pivô francês Victor Wembanyama recebeu liberação médica para jogar pelo San Antonio Spurs neste domingo, pelo Jogo 4 de sua série dos playoffs da NBA, em Portland, conforme anunciou a equipe texana menos de uma hora antes do início da partida.

O jogador de 22 anos, que sofreu uma concussão na terça-feira, durante o Jogo 2 contra os Blazers, havia sido vetado na sexta para o Jogo 3 da série, um confronto para o qual os Spurs chegam neste domingo liderando por 2 a 1 no placar geral.
Na terça-feira, Wemby sofreu um impacto violento, batendo a cabeça contra o piso da quadra. Ele precisou cumprir um período de 48 horas de repouso antes de ser autorizado a retomar gradualmente as atividades físicas.Os Spurs enfrentam os Trail Blazers no Oregon nesta série que está sendo disputada em melhor de sete jogos.

Após conduzir os Spurs à segunda melhor campanha da Conferência Oeste ao término da temporada regular, Wembanyama conquistou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano e segue na disputa pelo prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da liga norte-americana de basquete.

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*AFP

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