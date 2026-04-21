Victor Wembanyama é eleito Defensor do Ano da NBA e sonha com MVP

O pivô francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, foi eleito o Jogador Defensivo do Ano da NBA nesta segunda-feira, conforme anunciou a liga norte-americana de basquete em sua conta no X.

Aos 22 anos, o fenômeno francês de 2,24 metros de altura se torna o jogador mais jovem a conquistar este prêmio, um resultado que era dado como certo.

Ele foi escolhido como a primeira opção (entre três) por todos os membros do painel de jornalistas votantes, observou a NBA no X. É a primeira vez que houve uma votação unânime desde que o prêmio foi instituído, na temporada de 1982-83.

"Estou muito feliz e muito orgulhoso de ser o primeiro a conseguir isso de forma unânime", disse Wembanyama à NBC. "A sensação é incrível".

O jogador do Spurs sucede Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers, que foi o vencedor no ano passado após se beneficiar da inelegibilidade do francês, que havia sofrido de trombose venosa, o que encerrou sua temporada prematuramente em fevereiro.

Antes de 'Wemby', outros dois franceses haviam sido reconhecidos por sua destreza defensiva: Rudy Gobert (2018, 2019, 2021 e 2024) e Joakim Noah (2014).

Marcas expressivas

Wembanyama obteve uma média de 3,1 tocos por jogo durante a temporada regular, sendo de longe o primeiro nessa categoria.

O jogador chegou até a registrar impressionantes 9 tocos em uma única partida, durante uma vitória na prorrogação contra os Pelicans, em outubro.

Acostumado a quebrar recordes de precocidade, o francês se tornou, nesta ocasião, o mais jovem vencedor do prêmio de Melhor Jogador Defensivo do Ano, superando outros cinco jogadores que receberam a premiação aos 23 anos, incluindo Mobley, Dwight Howard e Kawhi Leonard

Finalista para o MVP

Eleito Novato do Ano em 2024, ao término de sua temporada de estreia, Wemby concorre a mais uma honraria nesta temporada: o MVP (Jogador Mais Valioso), o prêmio individual de maior prestígio de todos.

Com médias de 25,0 pontos e 11,5 rebotes em menos de 30 minutos por jogo (29,2), ele registrou sua folha de estatística mais completa até o momento.

Ele é um dos três finalistas, ao lado do atual MVP, o canadense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), e do sérvio Nikola Jokic (Nuggets), tricampeão (2021, 2022, 2024). A data para o anúncio do vencedor ainda não foi definida pela NBA.

Em sua estreia nos playoffs no domingo, Wembanyama marcou 35 pontos na vitória do Spurs por 111 a 98 sobre o Portland Trail Blazers, jogando em casa.

Com conteúdo da AFP*