Blazers vence Spurs, e treinador brasileiro conquista marca histórica na NBA

Nesta terça-feira, o Portland Trail Blazers venceu o San Antonio Spurs por 106 a 103, no Frost Bank Center, em San Antonio, e empatou a série em 1 a 1 nas quartas de final da Conferência Oeste na NBA

Os Lakers fizeram o dever de casa, enquanto Blazers e Sixers levam sua séries EMPATADAS pra casa! 🏀#NBAPlayoffs #ChaveamentoNBA pic.twitter.com/To8p3ljGhh — NBA Brasil (@NBABrasil) April 22, 2026



O maior pontuador da partida foi Scoot Henderson, com 31 pontos. Agora, o Trail Blazers joga os dois próximos jogos em Portland para tentar abrir vantagem no confronto.

Marca histórica de Tiago Splitter na NBA

Com a vitória, o técnico do Blazers, Tiago Splitter, se tornou o primeiro sul-americano a comandar um clube da NBA a uma vitória em uma partida de playoffs na história. O brasileiro já havia alcançado a marca de levar o Portland à melhor campanha na temporada regular desde 2021, com 42 vitórias e 40 derrotas.

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Trajetória de Tiago Splitter

Primeiro brasileiro a treinar uma equipe da NBA, Tiago Splitter atuou profissionalmente como atleta de basquete de 1999 a 2017 e teve grandes atuações no basquete espanhol e norte-americano. Foi no San Antonio Spurs que Tiago se tornou o primeiro brasileiro campeão da NBA em 2014.

Splitter anunciou sua aposentadoria em 2018. Além dos Spurs, ele passou pelo Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers pela NBA e, na liga espanhola, representou o CD Baskonia, Bilbao Basket e Valencia Basket.

Na carreira como treinador, Tiago iniciou sua trajetória como auxiliar técnico do Brooklyn Nets, de 2019 a 2023, e no Houston Rockets, em 2024. Depois, assumiu o Paris Basketball como técnico principal. Em julho de 2025, o brasileiro deixou o cargo após ser oficializado como assistente do Portland Trail Blazers. Nesta temporada, Splitter assumiu como técnico dos Blazers.

Próximos jogos entre Portland e Spurs:

Jogo 3: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Sexta, 24 de abril de 2026, às 23h30.

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs Sexta, 24 de abril de 2026, às 23h30. Jogo 4: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Domingo, 26 de abril de 2026, às 16h30.

Outros resultados da NBA na noite desta terça: