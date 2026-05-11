Playoffs da NBA: Timberwolves vencem Spurs empatam as semifinais do Oeste

Em noite marcada pela expulsão de Wembanyama, o Minnesota Timberwolves venceu o San Antonio Spurs por 114 a 109 e empatou a série melhor de sete das semifinais da Conferência Oeste em 2 a 2, no último domingo, no Target Center.
Cestinha da partida, Anthony Edwards liderou os Timberwolves para a vitória e anotou 36 pontos no duelo. Pelo lado do San Antonio, De'Aaron Fox e Dylan Harper se destacaram com 24 pontos cada.
Como foi o jogo?
Os Spurs começaram melhor e saíram na frente no placar, mas os Timberwolves reagiram rapidamente diante de sua torcida e fecharam o primeiro quarto com quatro pontos de vantagem, em 34 a 30. O segundo período foi mais equilibrado, com 26 a 26 na parcial, levando o Minnesota para o intervalo vencendo por 60 a 56.
A segunda parcial, porém, ficou marcada pela expulsão de Victor Wembanyama. O astro do San Antonio acertou uma cotovelada em Naz Reid durante a disputa por um rebote ofensivo, deixando os Spurs sem sua principal referência.
Mesmo sem Wembanyama, o San Antonio voltou melhor no terceiro quarto e construiu uma reação consistente. Com bom aproveitamento ofensivo, os visitantes venceram a parcial e assumiram a liderança por 84 a 80.
No último quarto, o cenário se inverteu. Liderados por Anthony Edwards, os Timberwolves aumentaram a intensidade defensiva e dominaram a reta final do jogo. Com uma parcial de 34 a 25, o Minnesota virou o confronto e garantiu a vitória por 114 a 109, empatando a série em 2 a 2.
Próximas partidas
- Jogo 5
San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves
Data e hora: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 21h (de Brasília)
- Jogo 6
Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs
Data e hora: 15 de maio de 2026 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)