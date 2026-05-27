Thunder vence Spurs no jogo 5 e fica a uma vitória das finais da NBA

Nesta terça-feira, no Paycom Center, em Oklahoma, o Oklahoma City Thunder venceu o San Antonio Spurs por 125 a 112 no jogo 5 e agora precisa de somente uma vitória para alcançar as finais da NBA pela segunda vez consecutiva. As equipes agora se enfrentarão na próxima quinta-feira, no Frost Bank Center, em San Antonio.
SGA fades away for two 👌
Create separation.
Step back.
Score.
He's got 13 PTS as the Thunder lead by 9 in Q2 of Game 5! pic.twitter.com/sdjrTcAHWv
— NBA (@NBA) May 27, 2026
Shai decide
Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP, fez 32 pontos e deu 9 assistências, comandando a equipe. Os donos da casa tiveram dificuldades no primeiro quarto, mas venceram por 29 a 27.
Na segunda parcial, a equipe da casa teve uma ótima eficiência ofensiva e foi para o intervalo ganhando por 69 a 58. Na etapa complementar, a equipe de Oklahoma só precisou administrar a vantagem para garantir mais uma vitória.
Pelo lado do Spurs, Julian Champagnie anotou 22 pontos e pegou oito rebotes. O jovem Stephon Castle também fez uma boa partida: foram 24 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Destaque na série, Victor Wembanyama pontuou 20 vezes.
Próximo jogo
Agora, as equipes se enfrentarão pelo jogo 6 da final da Conferência Oeste da NBA na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio. Se o Thunder vencer, a equipe enfrentará o New York Knicks nas finais da competição.