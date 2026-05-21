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Thunder vence os Spurs e empata série nas finais do Oeste da NBA

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Foto por WILLIAM PURNELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/05/2026 às 00:54 • Atualizado 21/05/2026 às 00:58

Nesta quarta-feira, no Paycom Center, em Oklahoma, o Oklahoma City Thunder venceu o San Antonio Spurs por 122 a 113 no jogo 2 e empatou a série nas finais da Conferência Oeste da NBA. As equipes agora se enfrentarão durante duas partidas seguidas no Frost Bank Center, em San Antonio.

Shai chama a responsabilidade

Shai Gilgeous-Alexander, eleito MVP pela segunda temporada consecutiva, fez 30 pontos e deu 9 assistências, comandando a retomada da equipe na série. Os donos da casa tiveram dificuldades no primeiro quarto, onde empataram em 31 a 31, mas controlaram o jogo após isso.

Pelo lado do Spurs, Victor Wembanyama fez mais uma partida de gala, com 21 pontos, 17 rebotes e quatro tocos. Apesar do desempenho do francês, a equipe do Spurs não conseguiu roubar mais um mando de quadra do OKC.

Próximo jogo

Agora, as equipes se enfrentarão pelo jogo 3 da final da Conferência Oeste da NBA na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio. Esta será a primeira partida da série na casa dos Spurs.

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