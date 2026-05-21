Thunder vence os Spurs e empata série nas finais do Oeste da NBA

Nesta quarta-feira, no Paycom Center, em Oklahoma, o Oklahoma City Thunder venceu o San Antonio Spurs por 122 a 113 no jogo 2 e empatou a série nas finais da Conferência Oeste da NBA. As equipes agora se enfrentarão durante duas partidas seguidas no Frost Bank Center, em San Antonio.

🏆 WEDNESDAY'S FINAL SCORES 🏆 SGA shines as the @okcthunder win Game 2 to even the series at 1-1 in the NBA Conference Finals presented by @Google! Alex Caruso: 17 PTS, 5 AST, 3 3PM Game 3: Friday, 8:30pm/et on NBC & Peacock pic.twitter.com/TM6to0xLpc — NBA (@NBA) May 21, 2026

Shai chama a responsabilidade

Shai Gilgeous-Alexander, eleito MVP pela segunda temporada consecutiva, fez 30 pontos e deu 9 assistências, comandando a retomada da equipe na série. Os donos da casa tiveram dificuldades no primeiro quarto, onde empataram em 31 a 31, mas controlaram o jogo após isso.

Pelo lado do Spurs, Victor Wembanyama fez mais uma partida de gala, com 21 pontos, 17 rebotes e quatro tocos. Apesar do desempenho do francês, a equipe do Spurs não conseguiu roubar mais um mando de quadra do OKC.

Próximo jogo

Agora, as equipes se enfrentarão pelo jogo 3 da final da Conferência Oeste da NBA na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio. Esta será a primeira partida da série na casa dos Spurs.