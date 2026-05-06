Playoffs da NBA: Thunders vencem Lakers no jogo 1 das semifinais do Oeste

Mesmo com a grande atuação de LeBron James, o Oklahoma City Thunder venceu o Los Angeles Lakers por 108 a 90, nesta terça-feira, no PayCom Center, e saiu na frente nas semifinais da Conferência Oeste.
OKC VENCE O JOGO 1! 🔥 Com uma atuação DOMINANTE de Chet Holmgren, o Thunder fez valer o mando de quadra! 👏 #NBAPlayoffs #ResultadoNBA #AgoraNaNBA pic.twitter.com/qm7uiAjjdi
— NBA Brasil (@NBABrasil) May 6, 2026
Como foi o jogo?
O clube de Los Angeles iniciou o duelo à frente no placar. No entanto, os atuais campeões da NBA dominaram a partida a partir do segundo quarto, chegando a abrir vantagem de 19 pontos ao final.
Cestinha da partida, o LeBron James fez 27 pontos, mas não conseguiu levar os Lakers à vitória fora de casa. Pelo lado dos Thunders, Chet Holmgren foi o grande destaque do confronto e anotou um duplo-duplo, com 24 pontos e 12 rebotes.
O astro dos donos da casa, Shai Gilgeous-Alexander, viveu uma noite fora do comum. Com mais de 35 minutos em quadra, Shai cometeu sete turnovers. Ainda assim, o armador contribuiu com 18 pontos e seis assistências no confronto.
Oklahoma abre vantagem na série
Agora, os Thunders abrem vantagem na série melhor de sete com 1 a 0. Nesta quinta, o Oklahoma tem mais um jogo em casa para aproveitar o mando de quadra e aumentar a distância na disputa pela vaga na final do oeste.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Próximas partidas entre Thunder e Lakers:
- Jogo 2: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
Quinta, 07 de maio de 2026, às 22h30 (de Brasília)
- Jogo 3: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
Sábado, 09 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
- Jogo 4: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
Segunda, 11 de maio de 2026, às 23h30 (de Brasília)