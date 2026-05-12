Apostas

Playoffs da NBA: Thunders vencem Lakers e vão às finais do Oeste

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/05/2026 às 10:26

O Oklahoma City Thunder está nas finais da conferência Oeste da NBA. Na noite desta segunda-feira, o time venceu os Lakers por 115 a 110 e fechou a série de semifinais em 4 a 0, naCrypto.com Arena, em Los Angeles.

Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da partida, e Ajay Mitchell lideraram os Thunders à vitória e anotaram 35 e 28 pontos, respectivamente. Pelo lado dos Lakers, Austin Reaves foi o maior pontuador, com 27 pontos. O astro LeBron James também se destacou e registrou um duplo-duplo, com 24 pontos e 12 assistências.

Como foi o jogo?

O confronto começou equilibrado, com muitas trocas de liderança. No final do período, Austin Reaves se destacou para colocar os Lakers na frente, com cinco pontos de vantagem, em 26 a 21.

Porém, no segundo quarto, com uma sequência de 17 a 0, o Thunder recuperou a frente no marcador, para terminar a parcial em 49 a 45.

Na volta do intervalo, os donos da casa reagiram com o trio LeBron James, Austin Reaves e Rai Hachiumura para virar a partida e colocar pressão no time visitante, vencendo por 84 a 80.

No último quarto, Ajay Mitchell foi o destaque para a vitória dos atuais campeões da NBA. Com parcial de 35 a 26, o Oklahoma voltou à frente no marcador e segurou a vantagem para varrer os Lakers nas semifinais, fechando o jogo em 115 a 110.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Resultados da série:

  • Jogo 1: Thunder 108 x 90 Lakers
  • Jogo 2: Thunder 125 x 107 Lakers
  • Jogo 3: Lakers 108 x 131 Thunder
  • Jogo 4: Lakers 110 x 115 Thunder

Próximo confronto

Agora, o Oklahoma City Thunder aguarda o vencedor do duelo entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves para descobrir seu adversário nas finais da Conferência Oeste. Na série, Spurs e Timberwolves estão empatados em 2 a 2.

Conteúdo Patrocinado