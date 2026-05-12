Playoffs da NBA: Thunders vencem Lakers e vão às finais do Oeste

O Oklahoma City Thunder está nas finais da conferência Oeste da NBA. Na noite desta segunda-feira, o time venceu os Lakers por 115 a 110 e fechou a série de semifinais em 4 a 0, naCrypto.com Arena, em Los Angeles.
OKC ESTÁ CLASSIFICADO PRAS FINAIS DE CONFERÊNCIA!🔥 O Thunder supera os Lakers no jogo 4 e se garante na proxima fase dos Playoffs! 💯#ResultadosNBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/2pzb6e72JG
— NBA Brasil (@NBABrasil) May 12, 2026
Como foi o jogo?
O confronto começou equilibrado, com muitas trocas de liderança. No final do período, Austin Reaves se destacou para colocar os Lakers na frente, com cinco pontos de vantagem, em 26 a 21.
Porém, no segundo quarto, com uma sequência de 17 a 0, o Thunder recuperou a frente no marcador, para terminar a parcial em 49 a 45.
Na volta do intervalo, os donos da casa reagiram com o trio LeBron James, Austin Reaves e Rai Hachiumura para virar a partida e colocar pressão no time visitante, vencendo por 84 a 80.
No último quarto, Ajay Mitchell foi o destaque para a vitória dos atuais campeões da NBA. Com parcial de 35 a 26, o Oklahoma voltou à frente no marcador e segurou a vantagem para varrer os Lakers nas semifinais, fechando o jogo em 115 a 110.
Resultados da série:
- Jogo 1: Thunder 108 x 90 Lakers
- Jogo 2: Thunder 125 x 107 Lakers
- Jogo 3: Lakers 108 x 131 Thunder
- Jogo 4: Lakers 110 x 115 Thunder
Próximo confronto
Agora, o Oklahoma City Thunder aguarda o vencedor do duelo entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves para descobrir seu adversário nas finais da Conferência Oeste. Na série, Spurs e Timberwolves estão empatados em 2 a 2.