Técnico dos Warriors sobre lesão de Klay Thompson: “Está fora da temporada”

Durante as finais da última temporada da NBA, foi constatado um rompimento no ligamento cruzado anterior de Klay Thompson, um dos principais nomes do Golden State Warriors. Após avaliação do departamento médico, a expectativa era que o atleta voltasse a integrar o elenco no começo do ano que vem. No entanto, o técnico Steve Kerr descartou essa possibilidade.

“Klay não deve voltar a jogar nesta temporada. Precisamos ser realistas e entender isso. Eu tive um rompimento de ligamento cruzado quando jogava na universidade e perdi todo o ano. Geralmente, esse tipo de lesão em um jogador de basquete exige um ano inteiro de recuperação e, se esse for o caso, ele está fora da temporada”, comentou, em entrevista para a NBC Sports Bay Area.

Após a contusão sofrida no jogo 6, Thompson foi submetido a um procedimento cirúrgico em 1º de julho. Diante disso, Kerr acredita que, na melhor das hipóteses, o ala estará de volta durante os playoffs, em abril.

“Caso a recuperação seja perfeita e os médicos disserem que ele está liberado para jogar, a gente deixa a porta aberta. Mas a realidade é que, no dia 1º de abril, a lesão marca nove meses. Pela minha experiência, esse é o período mínimo para uma ruptura de ligamento cruzado”, finalizou.

O Golden State Warriors fará sua estreia na temporada nesta quinta-feira, às 23h30 (de Brasília), contra o Los Angeles Clippers.

