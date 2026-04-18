Suns eliminam Warriors e Magic atropela Hornets pelas últimas vagas nos playoffs da NBA

O Phoenix Suns encerrou a temporada do Golden State Warriors e o Orlando Magic atropelou o Charlotte Hornets na sexta-feira, quando foram definidos os últimos classificados para os playoffs da NBA.

Jalen Green teve uma atuação brilhante, com 36 pontos — incluindo oito bolas de três — para garantir a 8ª colocação da Conferência Oeste para o Phoenix, com uma vitória por 111 a 96 sobre os Warriors de Stephen Curry.

Os Suns começaram com tudo, abrindo 33 a 15 no primeiro quarto, antes de os Warriors reduzirem a desvantagem para cinco pontos no intervalo.

Mas o Phoenix manteve um Golden State oscilante à distância, limitando com sucesso o veterano Curry a apenas 17 pontos.

Com pouco mais de um minuto para o fim, Jordan Goodwin interceptou um passe destinado a Curry e marcou em contra-ataque, antes de converter uma bola de três na posse seguinte do Phoenix para selar a vitória.

O triunfo colocou o Suns frente a frente com o Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA, na primeira rodada dos playoffs.

“Feliz pra caramba. Entramos com tudo, sabíamos que era ganhar ou cair fora”, disse Green, que ainda somou seis rebotes e quatro assistências.

Para os Warriors, castigados por lesões — campeões da NBA em 2022 —, foi um fim decepcionante de uma terceira temporada consecutiva no torneio play-in, sendo eliminados antes dos playoffs, como já havia ocorrido em 2024.

Em cenas quentes no final do jogo, dois jogadores foram expulsos de quadra — Draymond Green e Devin Booker —, com Green continuando a provocar a torcida local do Phoenix enquanto deixava a quadra.

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Magic impõe força contra Hornets

Orlando venceu o Hornets por 121 a 90 para manter a temporada viva e preparar um primeiro confronto de playoffs desafiador contra o Detroit Pistons, líder da Conferência Leste.

Paolo Banchero foi o cestinha, com 25 pontos, na última chance do Orlando de se classificar para a pós-temporada via play-in, após ter falhado na primeira tentativa contra o Philadelphia 76ers na quarta-feira.

Um Magic físico e intenso superou o jovem time do Hornets desde o salto inicial do jogo decisivo, disputado diante de um público esgotado de 19.000 torcedores no Kia Center, em Orlando.

Banchero atropelou a defesa de Charlotte, anotando 12 pontos apenas no primeiro quarto.

Após nunca ficar atrás por mais de um ponto, o Orlando logo disparou no placar, abrindo impressionantes 35 pontos de vantagem pouco antes do intervalo.

Após um início lento, LaMelo Ball — herói do primeiro jogo de play-in do Hornets contra o Miami na terça-feira — explodiu depois do intervalo.

Ele marcou 21 pontos só no terceiro quarto, tentando praticamente sozinho prolongar a temporada de Charlotte.

Mas a vantagem do Orlando nunca caiu para menos de 20 pontos, e o Magic administrou tranquilamente a vitória contra um Hornets que havia encerrado a temporada regular em boa forma.

A vitória garantiu ao Magic a terceira classificação consecutiva aos playoffs, enquanto a espera de uma década do Hornets continua.

Os playoffs da NBA começam no sábado.

*Por AFP