Apostas

NBA: Com show de Wembanyama, Spurs vencem Thunder e empatam as finais do Oeste

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/05/2026 às 10:09 • Atualizado 25/05/2026 às 10:12

As finais da Conferência Oeste estão empatadas. Jogando no Frost Bank Center, o San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder por 103 a 82 na noite deste domingo, igualando a série em 2 a 2.


Victor Wembanyama, cestinha da partida, liderou os Spurs à vitória e anotou 33 pontos. Pelo lado do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador do jogo, com 19 pontos.

Como foi o jogo?

O Thunder começou melhor e liderou o placar nos minutos iniciais. No entanto, os Spurs reagiram com uma sequência de 15 pontos consecutivos e abriram vantagem de 28 a 19 ao fim do primeiro quarto.

A partir do segundo período, a defesa dos donos da casa passou a dificultar as ações ofensivas do Oklahoma. No ataque, o San Antonio manteve a eficiência e foi para o intervalo vencendo por 50 a 38.

Dominando as ações no segundo tempo, os Spurs contaram com o brilho de Wembanyama para ampliar a vantagem e selar a vitória por 103 a 82.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próximas partidas entre Thunder e Spurs:

  • Jogo 5: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
    Terça, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
  • Jogo 6: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder
    Quinta, 28 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
  • Jogo 7: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs (se necessário)*
    Sábado, 30 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

Conteúdo Patrocinado