Brasileiro Didi Louzada é escolhido no Draft da NBA

Nesta quinta-feira (20), o evento que oficialmente abre a preparação para a próxima temporada da NBA ocorreu em Nova York, com festa para um atleta brasileiro. O Draft 2019 reuniu os grandes talentos do basquete universitário e de outros países para conhecerem suas futuras equipes na maior liga de basquete do mundo. O ala Marcos Louzada, conhecido como Didi, foi um dos escolhidos da noite.

O brasileiro, de 19 anos, foi a opção do New York Pelicans, na 35ª posição, depois de troca com o Atlanta Hawks. O jogador vinha atuando pelo Franca e festejou a oportunidade. “Estou bastante emocionado. Fiquei muito nervoso, perto da minha mãe, mas vinha trabalhando há muito tempo. Era um sonho de criança e dedico à minha avó, que, infelizmente, partiu”, declarou, em entrevista à ESPN Brasil.

Antes de Didi, o último atleta brasileiro escolhido no Draft havia sido Bruno Caboclo, em 2014, pelo Toronto Raptors. Na noite desta quinta, como já era previsto, a primeira escolha, feita pelo New Orleans Pelicans, foi Zion Williamson, ala de 18 anos.

O calouro, que veio da Universidade de Duke, foi para a cerimônia rodeado de expectativas. Grande parte da imprensa norte-americana o apontou como a principal promessa desde LeBron James, que foi draftado em 2003. E os números só reforçam o status do ala: em apenas uma temporada na universidade, Zion obteve médias de 22,6 pontos, 8,9 rebotes, 2,1 assistências e 1,8 toco por partida, além dos 68% de aproveitamento nos arremessos.

As escolhas seguintes também eram esperadas. O segundo draftado da noite foi o armador Ja Morant, pelo Memphis Grizzlies. O jogador de 19 anos veio de Murray State. Pela NCAA, disputou duas temporadas, com médias de 24,5 pontos, 5,7 rebotes e 10 assistências por jogo no segundo ano.

Em seguida, o ala RJ Barrett foi escolhido pelo New York Knicks. Assim como Zion Williamson, ele também veio da Universidade de Duke e acumula médias de 22,6 pontos, 7,6 assistências e 4,3 rebotes por jogo. Além disso, teve um aproveitamento de 45,5% nos arremessos na temporada 2018/2019.

Outro destaque foi o japonês Rui Hachimura. Escolhido pelo Washington Wizards, ele é o segundo da história de seu país a ser draftado na NBA e o primeiro a ser escolhido na primeira rodada do Draft. O jogador de 21 anos também vive a expectativa de representar o Japão na Copa do Mundo deste ano e nas Olimpíadas de 2020, que serão sediadas no país asiático.

Confira os dez primeiros nomes chamados no Draft 2019:

1 – New Orleans Pelicans – Zion Williamson

2 – Memphis Grizzlies – Ja Morant

3 – New York Knicks – RJ Barrett

4 – Atlanta Hawks (via Los Angeles Lakers/New Orleans Pelicans) – De’Andre Hunter

5 – Cleveland Cavaliers – Darius Garland

6 – Minnesota Timberwolves (via Phoenix Suns) – Jarrett Culver

7 – Chicago Bulls – Coby White

8 – New Orleans Pelicans (via Atlanta Hawks) – Jaxson Hayes

9 – Washington Wizards – Rui Hachimura

10 –Atlanta Hawks – Cam Reddish