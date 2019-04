Rockets vencem de novo e eliminam o Jazz nos playoffs da NBA

O Houston Rockets está nas semifinais dos playoffs da Conferência Oeste da NBA. Jogando em seus domínios, no Toyota Center, a franquia não teve facilidade, mas derrotou o Utah Jazz por 100 a 93, fazendo 4 a 1 e encerrando a série melhor de sete.

No começo do primeiro quarto, o Houston Rockets começou atropelando o Utah Jazz, abrindo de cara um 8 a 0. Contudo, os visitantes se recuperaram do apagão e conseguiram empatar o duelo. Apesar do bom início de partida do time, a principal estrela, James Harden estava apagado na partida, e não tinha anotado nenhum ponto. Assim, na primeira parcial, a partida terminou empatada em 20 a 20.

O Jazz começou muito bem o segundo quarto, passando na frente, e abrindo vantagem em relação ao Houston. Até que enfim, Harden infiltrou para marcar os dois primeiros pontos na partida. Quando parecia que o Utah conseguiria terminar na frente, o Houston virou e foi para o intervalo vencendo por 46 a 42.

No retorno, o Barba voltou com tudo, anotando uma cesta de três, fazendo com que enfim, o Houston Rockets deslanchasse no confronto. Os visitantes não conseguiam se encontrar, desperdiçavam os ataques, enquanto os mandantes convertiam as cestas nos contra-golpes. Até que com O´Neale inspirado, o Jazz voltou ao duelo, deixando o jogo em 73 a 69 no último quarto.

Nos 12 minutos decisivos, o Jazz se manteve o bom momento, encostou de vez no marcador e deixou o ginásio e o time de Houston incomodados em quadra. Nos instantes finais, entretanto, os Rockets aproveitaram a ansiedade do rival em seus ataques para abrirem uma vantagem considerável e fechar a partida em 100 a 93 e a série em 4 a 1.

Nas semifinais do Oeste, o Houston Rockets espera o vencedor do confronto entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. Os atuais campeões da NBA tem 3 a 1 no confronto e estão muto próximos de avançar.