Playoffs da NBA: Spurs fecham série, 76ers seguem vivos e Knicks dominam Hawks

Na noite desta terça-feira, três partidas movimentaram a série da primeira rodada dos playoffs na NBA. O San Antonio Spurs confirmou sua vaga ao vencer o Portland Trail Blazers, o Philadelphia 76ers venceu o Boston Celtics e segue vivo na competição, e o New York Knicks derrotou o Atlanta Hawks e está perto das semifinais.

PELA PRIMEIRA VEZ DESDE 2017, OS SPURS ESTÃO NAS SEMIFINAIS DO OESTE!🔥 Agora, San Antonio espera o vencedor da série entre Wolves e Nuggets!👀#NBAPlayoffs #AgoraNaNBA pic.twitter.com/67N2SsvkAp — NBA Brasil (@NBABrasil) April 29, 2026

Spurs avançam após nove anos

Em San Antonio, os Spurs venceram os Blazers por 114 a 95 no jogo cinco e fecharam a série melhor de sete em 4 a 1, no Frost Bank Center. Com o resultado, o San Antonio Spurs está de volta às semifinais da Conferência Oeste após nove temporadas. De'Aaron Fox liderou os Spurs na partida, com 21 pontos. Pelo lado de Portland, Deni Avdija foi o cestinha da partida, com 22 pontos.

Com vantagem de 27 pontos conquistada no segundo período, o time da casa dominou o confronto. Os Blazers ameaçaram uma reação no último quarto, chegando a diminuir a distância para menos de 10 pontos, mas não conseguiram desfazer a vantagem construída pelos rivais.

Nas semifinais, o San Antonio Spurs enfrentará o vencedor do duelo entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves.

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76ers vencem fora e seguem vivos no Leste

Fora de casa, os 76ers derrotaram os Celtics por 113 a 97, pela Conferência Leste. Com a vitória, o Philadelphia diminuiu a vantagem do time de Boston para 3 a 2 na série melhor de sete da primeira rodada dos playoffs.

Joel Embiid, maior pontuador da partida, comandou o time visitante à vitória, com 33 pontos. Pelo lado de Boston, Jayson Tatum se destacou e anotou um duplo-duplo, com 24 pontos e 16 rebotes.

Na partida, os Celtics terminaram o primeiro tempo com vantagem de sete pontos. No entanto, os 76ers cresceram na etapa final para virar no último período com uma parcial de 28 a 11.

Mesmo com a derrota, o Boston segue a uma vitória para ir às semifinais. Já o Philadelphia precisa vencer as duas próximas partidas para virar a série e se classificar.

Próximas partidas entre Celtics e 76ers:

Jogo 6: Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Quinta, 30 de abril de 2026, às 21h.

Philadelphia 76ers x Boston Celtics Quinta, 30 de abril de 2026, às 21h. Jogo 7: Boston Celtics x Philadelphia 76ers (*se necessário)

Sábado, 2 de maio de 2026, às 20h.

Knicks dominam Hawks e ficam perto da vaga

Também pela Conferência Leste, o New York Knicks dominou o Atlanta Hawks no jogo cinco e venceu por 126 a 97, no Madison Square Garden. Jalen Brunson foi o destaque da partida, com 39 pontos, oito assistências e três rebotes. Pelo lado de Atlanta, Jalen Johnson anotou um duplo-duplo, com 18 pontos e 10 rebotes.

No confronto, o time de Nova Iorque se impôs e não perdeu em nenhuma parcial da partida. Destaque ao primeiro quarto, onde o clube chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Ao final, a distância foi a 29.

Agora, os Knicks lideram a série melhor de sete em 3 a 2 e estão a uma vitória da classificação às semifinais da conferência.

Próximas partidas entre Knicks e Hawks: