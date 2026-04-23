Pistons e Thunder vencem e encerram a rodada dos playoffs da NBA

Na noite desta quarta-feira, dois confrontos encerraram os segundos jogos da série da primeira rodada dos playoffs da NBA. Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder venceram Orlando Magic e Phoenix Suns, respectivamente.

Os 2 primeiros duelos concluídos com os Pistons empatando a série e o Thunder fazendo valer o mando de quadra! 🔥 #ChaveamentoNBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/sy50ouQ5Le — NBA Brasil (@NBABrasil) April 23, 2026

Detroit cresce no segundo tempo e empata confronto

Na Little Caesars Arena, os Pistons venceram o Magic por 98 a 83 no jogo 2 e empataram a série melhor de sete em 1 a 1, pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste, em Detroit. Cade Cunningham liderou o time da casa na vitória e anotou um duplo-duplo, com 27 pontos e 11 assistências. Pelo Orlando, o destaque ficou com Jalen Suggs, cestinha da equipe, com 19 pontos. Na partida, após dois quartos equilibrados, com o placar em 46 a 46, o Detroit fez um ótimo terceiro período, abriu 22 pontos de vantagem para o último quarto e confirmou a vitória.

Próximas partidas entre Pistons e Magic:

Jogo 3: Orlando Magic x Detroit Pistons

Sábado, 25 de abril de 2026, às 14h.

Orlando Magic x Detroit Pistons Sábado, 25 de abril de 2026, às 14h. Jogo 4: Orlando Magic x Detroit Pistons

Segunda, 27 de abril de 2026, às 21h.

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Oklahoma City confirma favoritismo e vence mais uma

Pela Conferência Oeste, o Thunder derrotou o Suns por 120 a 107 e abriu 2 a 0 na série melhor de sete da primeira rodada dos playoffs, no PayCom Center, em Oklahoma. O astro do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, foi mais uma vez o destaque da partida, com 37 pontos e nove assistências. Pelo lado de Phoenix, Dillon Brooks foi o maior pontuador do time visitante, com 30 pontos.

Apesar da vitória, o Oklahoma perdeu o ala Jalen Williams, que deixou a quadra lesionado no terceiro quarto do confronto, após sentir a região posterior da coxa esquerda.

Próximas partidas entre Thunder e Suns: