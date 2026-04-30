Playoffs da NBA: Pistons e Rockets forçam o jogo 6, e Cavaliers retoma liderança

Na noite desta quarta-feira, os jogos cinco agitaram a primeira rodada dos playoffs da NBA. Detroit Pistons e Houston Rockets venceram Orlando Magic e Los Angeles Lakers, respectivamente, e seguem vivos na competição, enquanto o Cleveland Cavaliers derrotou o Toronto Raptors e retomou a liderança da série.

Todas as séries do Leste seguem em disputa!😤 Pra você, quem vai se classificar? 👀 #NBAPlayoffs #AgoraNaNBA pic.twitter.com/2b9JEyafLN — NBA Brasil (@NBABrasil) April 30, 2026

Pistons dominam em casa

Para manter suas chances de classificação, os Pistons receberam o Magic, em Detroit, e venceram o jogo cinco por 116 a 109. Com o resultado, a série melhor de sete está em 3 a 2 para o Orlando nos playoffs da primeira rodada da Conferência Leste.

Astro dos Pistons, Cade Cunningham anotou 45 pontos, liderando o time da casa para o triunfo. Pelo lado do Magic, Paolo Banchero também brilhou, com 45 pontos.

Nesta sexta, o Orlando tem o mando de quadra para encerrar a série e confirmar sua classificação às semifinais. Já os Pistons não podem mais perder e precisam vencer as duas próximas partidas para virar.

Próximas partidas entre Pistons e Magic:

Jogo 6: Orlando Magic x Detroit Pistons

Sexta, 1º de maio de 2026, às 20h.

Orlando Magic x Detroit Pistons Sexta, 1º de maio de 2026, às 20h. Jogo 7: Detroit Pistons x Orlando Magic (*se necessário)

Domingo, 3 de maio de 2026, ainda sem horário definido.

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Rockets surpreendem

Jogando fora de casa, os Rockets surpreenderam e levaram a melhor sobre os Lakers por 99 a 93 no jogo cinco. Com 22 pontos, Jabari Smith Jr. foi o destaque do Houston. Mesmo com a derrota, LeBron James foi o maior pontuador do confronto, com 25 pontos.

No final do primeiro quarto da partida, o time de Los Angeles chegou a ter 11 pontos de vantagem. Porém, a partir dos sete minutos para o fim do segundo período, o Houston Rockets assumiu a frente no placar e permaneceu até o final do duelo.

Às 22h30 desta sexta, os Rockets jogam em Houston para forçar o jogo sete na série.

Próximas partidas entre Lakers e Rockets:

Jogo 6: Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Sexta, 1º de maio de 2026, às 22h30.

Houston Rockets x Los Angeles Lakers Sexta, 1º de maio de 2026, às 22h30. Jogo 7: Cleveland Cavaliers x Houston Rockets (*se necessário)

Domingo, 3 de maio de 2026, ainda sem horário definido.

Cavaliers ficam a uma vitória da classificação

Também pela Conferência Leste, os Cavaliers derrotaram os Raptors por 125 a 120, na Rocket Arena, e voltaram à liderança na série em 3 a 2. Evan Mobley e James Harden marcaram 23 pontos e ajudaram o Cleveland a levar a melhor no jogo cinco. No time canadense, RJ Barrett foi o cestinha da partida, com 25 pontos.

Em partida de muitas trocas na liderança, o Toronto Raptors chegou a abrir 10 pontos de frente no terceiro período. No entanto, viu sua vantagem ser revertida no último quarto com uma parcial de 25 a 17 para o Cavaliers.

Na noite desta sexta-feira, os Raptors jogam em Toronto sua sobrevivência na NBA.

Próximas partidas entre Cavaliers e Raptors: