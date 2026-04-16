Segunda rodada do Play-In da NBA tem confrontos definidos; veja

Na noite desta quarta-feira, foram definidos os quatro confrontos da segunda rodada do Play-In da NBA. Orlando Magic, Charlotte Hornets, Phoenix Suns e Golden State Warriors estão na briga pelas últimas vagas nos playoffs.

Warriors e Sixers venceram seus duelos do #NBAPlayIn, com os 76Ers garantido a 7a posição na Conferência Leste! 🏀🔥 Qual é o seu palpite pros próximos jogos? 👀#TabelaNBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/QlXLerbyK9 — NBA Brasil (@NBABrasil) April 16, 2026

Magic e Hornets disputam vaga no Leste

Na Conferência Leste, Magic e Hornets duelam nesta sexta-feira, a partir das 20h30 (de Brasília), no Kia Center, em Orlando, com transmissão do Prime Video.

No confronto entre sétimo e oitavo colocados, o clube da Flórida foi derrotado pelo Philadelphia 76ers por 106 a 97, na última terça, e terá uma nova chance para ir à fase final. Já o Charlotte venceu o Miami Heat por 127 a 126, no duelo entre nono e décimo, garantindo vaga na segunda rodada do Play-In.

O vencedor do duelo enfrentará o Detroit Pistons nas quartas de final de conferência.

Suns enfrentam Warriors em duelo decisivo no Oeste

Também na sexta-feira, o Suns recebe o Golden State, no Mortgage Matchup Center, em Phoenix, às 23h (de Brasília), pelo jogo decisivo da Conferência Oeste.

Nos duelos anteriores, o Phoenix perdeu, em casa, para o Portland Trail Blazers por 114 a 110, e terá sua segunda oportunidade na repescagem. Fechando a primeira rodada, o Warriors venceu o Clippers por 126 a 121, em Los Angeles, garantindo vaga na segunda rodada.

No Oeste, o adversário de Warriors ou Suns será o Oklahoma City Thunder nas quartas.

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Veja os confrontos da segunda rodada do Play-In:

Orlando Magic x Charlotte Hornets (Leste)

Data e horário: Sexta, 17 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Kia Center, em Orlando (EUA)

Transmissão: Amazon Prime Video

Phoenix Suns x Golden State Warriors (Oeste)

Data e horário: Sexta, 17 de abril de 2026, às 23h (de Brasília)

Local: Mortgage Matchup Center, em Phoenix (EUA)

Transmissão: Amazon Prime Video