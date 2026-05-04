Orlando Magic demite técnico após eliminação nos playoffs da NBA

Jamahl Mosley foi demitido do cargo de técnico do Orlando Magic nesta segunda-feira, após a equipe ter sido eliminada nos playoffs da NBA, com derrota para o Detroit Pistons.

Os Pistons, que terminaram a temporada regular na liderança da Conferência Leste, reverteram uma desvantagem de 3-1 para avançar e eliminaram o Magic com uma vitória por 116 a 94 no sétimo jogo da série, no último domingo.

A delegação do time de Orlando mal havia retornado à Flórida quando o presidente de operações de basquete da franquia, Jeff Weltman, anunciou a demissão de Mosley.

"Somos gratos ao Jamahl por tudo o que ele fez pelo Orlando Magic", disse Weltman, que acrescentou: "Agradecemos sua liderança e as contribuições positivas que ele trouxe como treinador. Embora tenha sido uma decisão difícil, acreditamos que é o momento de uma nova voz e de uma nova perspectiva".

Mosley, de 47 anos, trabalhou como assistente técnico no Denver Nuggets, no Cleveland Cavaliers e no Dallas Mavericks antes de ser contratado para comandar o Orlando Magic em julho de 2021.

Ele foi o treinador mais longevo na franquia desde a passagem de Stan Van Gundy (2007-2012), que levou a equipe às Finais da NBA em 2009, nas quais o Magic foi derrotado pelo Los Angeles Lakers.

Nos quase cinco anos de Mosley, o Orlando Magic teve o retrospecto de 189 vitórias e 221 derrotas, sendo 45 vitórias e 37 derrotas na última temporada regular.

A equipe não vence uma série de playoffs desde 2010. De lá para cá, foram sete eliminações na primeira rodada.

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*Por AFP