Thunder avança no Oeste, Magic fica perto da vaga e Nuggets reagem nos playoffs da NBA

Foto por KATE FRESE / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP
Publicado 28/04/2026 às 10:53

Três confrontos agitaram a noite desta segunda-feira pela série da primeira rodada dos playoffs na NBA. O Oklahoma City Thunder confirmou sua classificação sobre o Phoenix Suns, o Orlando Magic abriu vantagem sobre o Detroit Pistons, e o Denver Nuggets venceu o Timberwolves e segue vivo na série.

Thunder varre os Suns e avança no Oeste

Em Phoenix, o Thunder venceu os Suns por 131 a 122 no jogo quatro e encerrou a série melhor de sete em 4 a 0 pela primeira rodada dos Playoffs. Com o resultado, o time de Oklahoma está garantido nas semifinais da Conferência Oeste. Shai Gilgeous-Alexander liderou o Thunder na vitória e anotou 31 pontos. Do outro lado, o destaque ficou com Devin Booker, maior pontuador do time, com 24 pontos.

Após um primeiro tempo equilibrado, com muitas trocas de liderança, o Oklahoma terminou o segundo período com oito pontos de vantagem. Na segunda parte do duelo, o Thunder controlou a vantagem para confirmar a classificação.

Nas semifinais, o Oklahoma City Thunder enfrentará o vencedor do confronto entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets.

Magic cresce na série e fica a um passo da classificação

Pela Conferência Leste, o Magic venceu os Pistons no jogo quatro por 94 a 88 e abriu vantagem de 3 a 1, em Orlando. Desmond Bane foi o destaque do time da casa, com 22 pontos. Pelo lado de Detroit, Cade Cunningham foi o cestinha da partida, com 25 pontos.

Com o resultado, o Orlando Magic está a uma vitória de confirmar sua classificação e eliminar o melhor time da Conferência Leste na fase classificatória.

Próximas partidas entre Pistons e Magic:

  • Jogo 5: Detroit Pistons x Orlando Magic
    Quarta, 29 de abril de 2026, às 20h.
  • Jogo 6: Orlando Magic x Detroit Pistons (*se necessário)
    Sexta, 1º de maio de 2026, às 20h.

Jokic comanda reação e Nuggets seguem vivos

No jogo cinco, os Nuggets venceram o Timberwolves por 125 a 113 e seguem vivos na série da primeira rodada, diminuindo a vantagem dos Wolves para 3 a 2, na Ball Arena, em Denver.

O astro dos Nuggets, Nikola Jokic, liderou o time da casa e anotou um triplo-duplo, com 27 pontos, 16 assistências e 12 rebotes. Pelo Minnesota, Julius Randle se destacou e marcou 27 pontos no confronto.

A partida ficou marcada por total domínio do time de Denver, que chegou a abrir vantagem de 27 pontos no início do último período. Por outro lado, o duelo contou com muita provocação da torcida da casa a Jaden McDaniels. O atleta do Timberwolves se envolveu em uma confusão na última partida com Jokic. A briga gerou uma multa de R$ 250 mil ao sérvio.

Apesar da vitória, o Denver Nuggets não pode mais sofrer derrotas na série. Para classificar, o clube de Nikola Jokic deve vencer os dois próximos confrontos. Já o Minnesota está a um triunfo das semifinais da Conferência Oeste.

Próximas partidas entre Nuggets e Timberwolves:

  • Jogo 6: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets
    Quinta, 30 de abril de 2026, às 20h.
  • Jogo 7: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves  (*se necessário)
    Sábado, 2 de maio de 2026, às 20h.

